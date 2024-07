Erőszak

Betegét molesztálta egy háziorvos

A vádlott a bűncselekmények elkövetésének időpontjában és az azt követő időszakban is olyan kóros elmeállapotban szenvedett. 2024.07.02 14:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kényszergyógykezelés elrendelését indítványozza a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség azzal a külföldi állampolgárságú orvossal szemben, aki szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette betegét - közölte a Fővárosi Főügyészség.



A vádirat szerint a férfi felnőtt háziorvosként ügyeletet látott el egy fővárosi kerületi egészségügyi szolgáltatónál, ahol 2021 júliusában megvizsgált egy nőt. A vizsgálat során a férfi "az orvosi hivatásából adódó hatalmi helyzetével visszaélve" a vizsgálóágyon fekvő, kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet arra kényszerítette, hogy eltűrjön "a vizsgálat keretébe nem illő, szexuális tartalmú érintéseket" is.



A vádlott a bűncselekmények elkövetésének időpontjában és az azt követő időszakban is olyan kóros elmeállapotban szenvedett, amely "képtelenné tette cselekménye társadalomra veszélyességének" felismerésében, illetve abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen - állapította meg a vádhatóság.



A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a férfival szemben gyógykezelése alatt álló személy sérelmére elkövetett "szexuális kényszerítés bűntette és foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés" vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, és kényszergyógykezelés alkalmazását indítványozta. A főügyészség hozzátette, a vádlott jelenleg más ügyben áll kényszergyógykezelés alatt.



Az ügyben illetékes Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságon júniusban tartott előkészítő ülésen a férfi nem ismerte be bűnösségét, ezért a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.



A közlemény külön kitért a kényszergyógykezelés fogalmára, ami "a társadalom védelme és a terhelt gyógyítása érdekében, az ilyen esetekben a törvény kötelező rendelkezése alapján alkalmazandó" - írták, hozzátéve, hogy az határozatlan ideig tartó büntetőjogi intézkedés.