Erőszak

Gyermekpornográfia miatt vádat emeltek egy fiatal férfi ellen

A Kecskeméti Járási Ügyészség gyermekpornográfia miatt vádat emelt egy fiatal férfival szemben, aki az egyik e-mail címéről a másikra tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekekről készült pornográf videófelvételeket továbbított - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei kisvárosban élő fiatal - az ügy vádlottja - 2021 novemberében az otthoni asztali számítógépén az egyik e-mail címéről a másikra kiskorúakat - köztük 12 év alatti gyermekeket - "feltárulkozó módon, súlyosan szeméremsértő nyíltsággal" ábrázoló videófelvételeket küldött át.



Az internetről letöltött videófelvételek továbbításával az volt a célja, hogy azokat tárolja és később megtekintse - írták.



Az ügyészség szerint a kunszentmiklósi nyomozók a vádlott lakásán tartott kutatás során a tőle lefoglalt telefon memóriakártyáján gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló további felvételeket találtak.



Az ügyészség a fiatal férfit a gyermekpornográfia súlyosabban minősülő - tizenkettedik életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel tartásával elkövetett - gyermekpornográfia bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza.



Emellett "a törvény kötelező rendelkezése alapján végleges hatállyal el kell tiltani minden olyan foglalkozástól, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzi, illetve kiskorúval egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll" - olvasható a közleményben.