Baleset

Hajóbaleset Verőcénél - OMSZ: fej- és kulcscsontsérülést szenvedett a balesetet túlélő férfi

Fej- és kulcscsontsérülést szenvedett az a férfi, aki kijutott a partra a Verőcénél szombat éjjel történt hajóbaleset után. A Dunán vélhetően szállodahajóval ütközött egy kis géphajó; eddig két holttestet találtak, a nyolc utas közül ötöt még keresnek.



Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vasárnap az MTI megkeresésére azt közölte: a mentőket szombat este egy Verőce és Vác közötti helyszínre riasztották, ahol egy partra jutott férfit láttak el.



A férfi fejsérülést, kulcscsontsérülést, sebeket, zúzódásokat szenvedett, helyszíni ellátás után sürgősségi osztályra szállították.



Ezen a helyszínen egy férfi halálát is megállapították - tudatta az OMSZ.



A rendőrség tájékoztatása szerint Verőcétől délre a Duna-parton egy férfi, majd órákkal később a Megyeri hídnál egy női holttestet, továbbá egy sérült kis géphajót találtak. A rendőrök megállapították, hogy az érintett időszakban a térségben egy szállodahajó tartózkodott, amelyet Komáromnál megállítottak, és megállapították, hogy az oldala sérült.



Jelenleg a rendőrség a szállodahajó és a géphajó esetén is szemlét tart.



A BRFK az ügyben a vízi közlekedés több ember halálát okozó veszélyeztetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.



A kis géphajón 8 felnőtt tartózkodott, akik közül ötöt - három férfit és 2 nőt - a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 12 kishajóval és 3 drónnal, valamint csaknem 90 emberrel a parton, a vízen és a vízben, valamint a levegőből is keresik.