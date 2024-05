Prostitúció

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki kiszolgáltatott helyzetű nőket kényszerített prostitúcióra

Vádat emeltek egy kecskeméti férfi ellen, aki kiszolgáltatott helyzetű feleségét, annak lányát és egyik albérlőjét prostitúcióra kényszerítette - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel.



Négyessyné Bodó Marianna azt írta, a vádirat szerint a kecskeméti férfi unokahúgával élt házastársi kapcsolatban. Lakhatási problémák miatt 2018-ban hozzájuk költözött egy ismerős pár, akik később szakítottak, de csak a férfi költözött el, a nő bérlőként ott maradt.



A vádlott, hogy kiegészítse jövedelmüket, hirdetést adott fel a feleségéről és a bérlőjükről készített erotikus felvételekkel. A jelentkező férfiakkal ő tartotta a kapcsolatot, ő határozta meg az együttlétek árát, amelyeken nemcsak jelen volt, de fénykép- és videófelvételeket is készített.



A sértettek kezdetben önként vállalták ezt, de később már akaratuk ellenére is rájuk erőltette a férfi, hogy nyújtsanak a jelentkezőknek szexuális szolgáltatást.



Időközben az asszony házasságon kívüli kapcsolatából született nagykorú lánya is hozzájuk költözött az élettársával az ingatlan egyik melléképületébe. Miután azonban az élettárs börtönbe vonult, a vádlott férfi az utcára kerüléssel fenyegette meg a lányt, aki először nemet mondott, de később - választási lehetőség hiányában - 2020 nyarán vállalta, hogy ő is prostitúciós tevékenységet végez.



A fiatal nő néhány hónap múlva annak köszönhetően menekült meg a kilátástalan helyzetből, hogy az egyik visszatérő kuncsafttal külföldre utazott.



A férfinak amiatt is felelnie kell, mert a világhálóról olyan videófelvételeket töltött le, amelyeken 12 év alatti gyerekek szerepelnek felnőttkorúakkal szexuális cselekmény közben.



Az ügyészség a büntetett előéletű férfit minősített emberkereskedelemmel és kényszermunkával, továbbá kerítéssel és gyermekpornográfiával vádolja.



A letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kecskeméti Törvényszék dönt.