Bűnügy

Banki csalók áldozatából lett vádlott egy zalai férfi

Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.



Jánky Judit tájékoztatása szerint a középkorú zalaegerszegi férfi 2021 nyarán hitelfelvételi lehetőségek után kutakodott az interneten, amikor rátalált a francia BNP Paribas Bank nevét felhasználó hirdetésre. Üzenetküldő alkalmazással és videóhívással is felvette a kapcsolatot egy ismeretlen személlyel, aki azt állította neki, hogy 115 euró szerződési díj megfizetése mellett megkaphatja a kívánt hitelösszeget.



A férfi elutalta a pénzt, majd a nevére kitöltött, a kölcsönösszegről szóló megállapodást kapott, amely további költségeket is tartalmazott. Az ismeretlen személy felhívására elküldte bankszámlája adatait, illetve a bankkártyájáról készült fényképet is.



A csalók kérésére a zalaegerszegi férfi a bankkártyáját is elküldte egy elefántcsontparti címre, majd a PIN-kódját is megadta az ismeretleneknek. Ők ezután arra vették rá zalai "ügyfelüket", hogy hét, hasonlóan becsapott magyar ügyféltől fogadjon a bankszámláján több millió forint átutalást, amelyet azután a csalók egy elefántcsontparti városban a magyar bankkártyával fel is vettek.



Az ügyészség közleménye kitér arra, hogy a zalai férfinak a körülményekből fel kellett volna ismernie, hogy bűncselekményből származnak a számlájára érkező utalások, ráadásul az elkövetők saját pénzét is többször leemelték. A vádlottá lett férfi nem közölte a számlavezető pénzintézetét arról, hogy a bankkártyája használatát másnak átengedte, a bankszámlájának adatait pedig teljes körűen megadta harmadik fél részére.



A férfi ellen gondatlanságból elkövetett pénzmosás vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.