Bűncselekmény

Egy verekedés során megrongálták a pár hónapja átadott liftet a Határ úti aluljárónál

Megrongálták a liftet a Határ úti aluljárónál kedden, a megsérült szerkezet biztonságosan nem használható, a helyreállítás hetekig is eltarthat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A BKK tájékoztatása szerint az aluljáró felújítása a végéhez közeledik és mivel a második liftet még nem helyezték üzembe, így a Határ útnál a felszín egyelőre kizárólag a lépcsőkön keresztül közelíthető meg.



A társaság közleménye szerint kedden délután dulakodás tört ki az aluljárónál, a verekedés résztvevői betörték az aluljárót a felszínnel összekötő, az 50-es villamos végállomásánál elhelyezkedő liftakna felszíni ajtajának üvegét.



Az esetet többek között a felvonó kamerája is rögzítette, így a rongálás elkövetői könnyen beazonosíthatóak - tették hozzá. A helyszínre érkező rendőrök előállították a rongálásban résztvevőket, a sérülteket a mentők látták el.



A közlemény szerint a felvonót üzemeltető BKV Zrt. a történtek után - tekintettel a kialakult balesetveszélyes helyzetre - azonnal leállította a szerkezetet. A helyszíni szemle során a szakemberek megállapították, hogy a decemberében üzembe helyezett lift ajtaja olyan mértékben megrongálódott, hogy az ajtószerkezet biztonságosan nem használható, javítása szükséges. Az üvegszerkezet legyártása és beszerelése hetekig is eltarthat - írták.



A BKK a liftet üzemeltető BKV Zrt.-vel együttműködve mindent megtesz a felvonó mielőbbi helyreállítása érdekében, hogy a Határ úti aluljáró újra akadálymentesen is elérhető legyen - áll a társaság közleményében.



A címlapfotón a Határ úti metróállomás korábbi látványterve látható.