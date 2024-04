Bűnügy

Nyolcvan körözött embert fogtak el a rendőrök - videó

Nyolcvan, elfogatóparancs alapján körözött embert fogtak el két akcióban április első két hetében vidéki és fővárosi rendőrök - közölte Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu-n.



Azt írták, ilyen akciót rendszeresen tart a BRFK célkörözési osztálya a főváros területén, ezúttal 976 körözési eljárással foglalkoztak a III., VII., és a XVIII. kerületi rendőrkapitányságok segítségével.



Az összehangolt munka eredményeként április 2. és 15. között 68 embert, az április 9-én a BRFK dél-pesti régiójában tartott ellenőrzéskor pedig további 12-t fogtak el.



Az elfogott 68 embert - közülük kettőt eltűnés miatt jelentettek be - meg nem kezdett szabadságvesztés, illetve be nem fizetett pénzbírság miatt körözték - tudatták.



Tájékoztatásában a BRFK több elfogott esetét is ismertette. Egy Fóton bujkáló férfinak kábítószer birtoklása miatt kiszabott ötéves fegyházbüntetését kellett volna megkezdenie, a VII. Kerületi Rendőrkapitányság pedig garázdaság gyanúja miatt kereste. Őt április 11-én a Pest vármegyei rendőrökkel közösen fogták el.



Hetente váltogatta tartózkodási helyét az a férfi, akit csalások miatt kiszabott négy év börtönbüntetése, illetve szintén csalás miatt folyamatban lévő bűntetőeljárás miatt kerestek. A rendőrök a XVII. kerületben fogták el.



Kitértek arra is, hogy két rablás miatt keresett férfi inkább önként jelentkezett a XVI. Kerületi Rendőrkapitányságon április 11-én, amint megtudták, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellenük. Kihallgatásukat követően őket is őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.