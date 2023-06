Rendőrség-bűnügy

Saját 13 éves gyermekét használta arra, hogy átadja a drogot vásárlóinak az anya

A zalai rendőrök elfogtak egy nőt és három férfit, akik kábítószert árultak, az asszony a 13 éves fiával vitette vevőinek a drogot - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.



A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozói azonosították azt a 45 éves pátyi nőt, aki több embernek is adott el kábítószert. A nő a saját 13 éves gyermekét használta arra, hogy átadja a drogot vásárlóinak, a vevők közt volt három szentpéterúri férfi is, akik Zala vármegyében értékesítették tovább a tiltott szereket.



A gyanúsítottakra csütörtökön, különböző helyszíneken csaptak le a rendőrök. A kábítószer-kereskedőknél tartott kutatások során összesen 317 gramm kábítószergyanús anyagot, egyebek mellett amfetamint, tablettákat, port, valamint a kereskedelemre utaló eszközöket, digitális mérleget, továbbá mobiltelefonokat foglaltak le.



Kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt a nőt és a három férfit is bűnügyi őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatásukat.