Bűnügy

Pénzért írt fel nyugtatókat egy házaspárnak egy Pest vármegyei háziorvos

A háziorvos a köpenyébe csúsztatott ezresekért cserébe vénykötelesek gyógyszerekből a felírható mennyiség többszörösét írta fel a házaspárnak. 2023.06.13 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megvesztegetett egy házaspár egy Pest vármegyei háziorvost, aki az elmúlt másfél évben mintegy ezer alkalommal írt fel nekik vényköteles nyugtatókat.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu-n azt közölte: a 66 éves orvost és 59 éves asszisztensét vesztegetés elfogadásával, az 54 éves pácienst és 49 éves feleségét pedig vesztegetéssel gyanúsítják.



Mint írták, a gyanú szerint a háziorvos a köpenyébe csúsztatott ezresekért cserébe vénykötelesek gyógyszerekből a felírható mennyiség többszörösét írta fel a házaspárnak: alkalmanként és fejenként 3-8 doboz nyugtató hatású tablettát.



Az ügyleteknél jelen lévő, a háziorvos utasításait követő asszisztensnek is "csurrant-cseppent" az anyagi ellenszolgáltatásból.



Az elmúlt másfél évben orvos csaknem ezer alkalommal állította ki a recepteket a vesztegetéssel meggyanúsított házaspárnak - olvasható.



A rendőrség közölte: az orvos és asszisztense gyanúsítása további vesztegetési tételekkel egészült ki, mert orvosi igazolásokért, beutalókért, vérvétel elvégeztetéséért, illetve elvégzéséért, gyógyszerfelírásért, valamint egyszerű tanácsadásért is pénzt fogadtak el.



Becslések szerint több százezer forintot gyűjtött össze az orvos a vesztegetés elfogadásával.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bűnügyi felügyeletbe került orvos, valamint szabadlábon védekező asszisztense ellen vesztegetés elfogadása, a bűnügyi felügyeletbe került férj, valamint szabadlábon védekező felesége ellen vesztegetés megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást - írták.



A vesztegetők száma feltehetően bővülni fog, ahogyan az orvos által elkövetett vesztegetés elfogadásáé is - tették hozzá.



A rendőrség a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével derítette fel az ügyet.



A gyanúsítottakat múlt hétfőn állították elő.