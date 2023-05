Jog-bűnügy

Többszörös ámokfutót tartóztattak le Zalaegerszegen

Letartóztatott a Zalaegerszegi Járásbíróság pénteken, a Zalaegerszegi Járási Ügyészség indítványára egy 44 éves bödei férfit, aki az elmúlt hónapokban többször is ámokfutóként menekült autóval az őt üldöző rendőrök elől. 2023.05.26 13:24 MTI

Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta pénteken az MTI-t, hogy a vádhatóság az eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntette miatt indítványozta a 44 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező férfi letartóztatását; az ámokfutót februárban többszörös visszaesőként már jogerősen elítéltek ugyanezen bűncselekmény miatt.



A februári ítélet ellenére a férfi március 9-én éjszaka Teskánd környékén vezette autóját, de a rendőrök felismerték, ezért megkülönböztető jelzést használva próbálták megállítani. A gyanúsított azonban nem lassított, és a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel hajtott tovább Teskándon át Hottóig. Egy földes úton menekült tovább az őt folyamatosan üldöző rendőrök elől, de az egyenruhások az útviszonyok miatt szem elől tévesztették.



A férfi április 16-án délben is jogosítvány nélkül és eltiltás hatálya alatt vezetett autót a Babosdöbréte és Teskánd közötti útszakaszon, a rendőrök pedig - az előzményeket ismerve - megkülönböztető fény- és hangjelzést használva utána indultak, hogy megállítsák. A sofőr ez alkalommal sem engedelmeskedett a rendőri felszólításnak, nagy sebességgel hajtott tovább, de Bödén egy földút szélén halomban lévő ágaknak hajtott, innen pedig futva menekült be az erdőbe.



Pár nappal azután, hogy a közelben elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki, a férfi Zalaegerszegen ismét volán mögé ült, de ezúttal is felfigyeltek rá a rendőrök és követni kezdték a városban. Az autós egy kereszteződésben a közlekedési lámpa tilos jelzés ellenére sem állt meg, és a rendőrök megkülönböztető jelzését is mindvégig figyelmen kívül hagyta.



Teskánd felé haladva a rendőrök a gyanúsítottat szem elől tévesztették, így akkor már nem volt lehetőségük a megállítására. Csütörtökön azonban Hottón elfogták a férfit, aki a járművezetéstől történt eltiltása ellenére ezúttal segédmotoros kerékpárra ült.



Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivőjének pénteki tájékoztatása szerint az ügyészség indítványára a bűnismétlés veszélye miatt harminc napra rendelte el a bíróság a férfi letartóztatását. A döntés ellen a gyanúsított és a védője is fellebbezett, kérve a szabadlábra helyezést vagy enyhébb kényszerintézkedést.