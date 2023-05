Bűnügy

Nemzetközi embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség

Nemzetközi embercsempész-hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI); az ügyben 14 gyanúsítottal szemben folytatták le az eljárást, mindegyikük ellen vádat emelt a Veszprém Vármegyei Főügyészség - hangzott el a témában tartott csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten.



A magyar elkövetők mellett román, szlovák és lengyel állampolgárok is vannak, a bűnszervezet vezetője egy líbiai férfi. A bizonyítékok alapján megállapították, hogy a csoport több mint 600 illegális migráns Nyugat-Európába szállításáért felelős.



Balog Gábor, a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztály illegális migráció elleni osztályának vezetője elmondta, a nyomozás 2020 őszén titkos információgyűjtéssel indult az embercsempészek ellen.



A magyar-szerb határszakaszon elfogott illegális migránsok és a csempészésükben részt vevők ügyeit elemezve a nyomozók eljutottak Ruzsa és Ásotthalom külterületén több tanyaépülethez, amelyek "pihentető helyként" szolgáltak az illegális migránsoknak, ugyanakkor az egyes ügyek azonos elkövetési módszerei miatt kezdett körvonalazódni egy őket segítő szervezett bűnözői csoport - ismertette az alezredes.



Az elhagyatott tanyaépületekben találtak magyar feliratú élelmiszercsomagolásokat, palackokat, ebből arra következtettek a nyomozók, hogy a migránsok "pihentetését" és továbbszállítását magyar oldalon is segíti valaki.



Balog Gábor elmondta, a nyomozás során felderítették a migránsok teljes útvonalát: a harmadik országból érkezetteket Szerbián keresztül utaztatták a magyar határra és a térségbe, és onnan szervezték meg nekik a határzáron történő illegális átjutást, alapvetően létrát használva.



A migránsok az embercsempészek előzetes útmutatásai alapján, GPS-koordináták segítségével jutottak el az 55-ös főúthoz vagy annak közelébe, ahol tanyaépületekben szállásolták el őket további utazásukig. A nyomozás során találtak hátizsákokat, elhagyott mobiltelefonokat, igazolványokat, SIM-kártyákat is.



Azonosították azt az ásotthalmi tanyán élő román férfit, aki a magyar oldalon a migránsokat ellátta élelmiszerrel, vízzel, szállással. Mint később kiderült, ő tette lehetővé azt is, hogy tanyáján alakítsák át azokat a teherautókat és mezőgazdasági járműveket, amelyekben a migránsokat bújtatva tudták szállítani. Ez a román férfi szállásolta el a migránsokat szállító sofőröket is, akik magyar és román állampolgárok voltak.



Balog Gábor megemlítette, a bűnszervezet tagjai figyeltek arra is, hogy az akkor még a pandémia miatt érvényben lévő kijárási tilalmat ne szegjék meg.

Az elfogott sofőrök kihallgatásukon elmondták, hogy a járműveket egy előzetesen megbeszélt helyen, nyitott állapotban, indítókulccsal, a kocsikban benzinpénzzel és egy "munkatelefonnal" vették fel. A szállítás útvonalát is szakaszosan kapták meg, előre sosem tudták a végállomás pontos helyét. A csempészéshez használt járművek beszerzése egy magyar és egy szlovák állampolgár feladata volt, a teherautókat minden esetben jóhiszemű eladótól vásárolták, azonban a tulajdonjogot nem létező cégekre jegyezték be.



Balog Gábor beszámolója szerint az embercsempész-hálózat fő szervezője egy 55 éves líbiai férfi volt. A férfit 2021. szeptember 22-én Budapesten fogták el, innen irányította a hálózatot, és a szállító járművek átalakítását is részletekbe menően ő határozta meg. A migránsok "Abu Mariam" néven "ismerték".



A nyomozás adatai szerint ez a férfi tartotta a kapcsolatot a migránsokkal, a célországba eljuttatásukért fejenként 3500-4500 eurót kért tőlük. Elfogásakor három különböző névre kiállított román és bolgár okmányt találtak nála, mindegyikben saját fotójával - tette hozzá az alezredes.



A nyomozás egyik nagy sikere - emelte ki Balog Gábor -, hogy egy olyan embert fogtak el, aki Európa-szerte ismert volt.



A bűnszervezet középszintű vezetője egy 46 éves román férfi volt. Feladata a sofőrök beszervezése és a szállításhoz a járművek biztosítása volt. Őt a nyomozók 2021. május 11-én egy gyöngyösi társasházban fogták el. A rajtaütéskor az általa használt mobiltelefont kidobta a hatodik emeletről, azonban a nyomozóknak sikerült abból olyan adatokat kinyerniük, amelyek egyértelműsítették a férfi szerepét a bűnszervezetben.



Végül a bűnszervezet 14 tagját sikerült elfogni. A nyomozás megállapította, hogy a csoport összehangoltan, hierarchikusan és konspirált módon működött. Az embercsempész tevékenységük haszonszerzési céllal 2020 őszétől 2021 május 11-ig tartott.



Gulyás Ildikó, a Veszprém Vármegyei Főügyészség főügyészségi csoportvezető ügyésze, sajtószóvivője elmondta, az ügyben 14 terhelttel szemben emelt vádat az ügyészség, ötüket vádolja azzal, hogy a bűnszervezetben irányítói, szervezői feladatokat láttak el.



Az ügyészség szerint a migránsokat olyan körülmények között szállították, hogy az az embercsempészés sanyargatással történtő elkövetésének minősül, továbbá a vádirat szerint valamennyi elkövetőt a vagyoni haszonszerzés motiválta.



Az ügyészség valamennyi elkövetővel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.