Tech

Húsz perc alatt 6,3 milliárd dollárt loptak el a hackerek

Minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopását hajthatták végre észak-koreai hackerek: a Binance rendszeréből mindössze húsz perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi digitális eszközt tulajdonítottak el, miközben a vállalat már a veszteségek mintegy 90 százalékát pótolta. 2026.10.31 18:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Példátlan méretű kibertámadás érte a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjét, a Binance-t október 29-én. A támadók mintegy 6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt loptak el a vállalat úgynevezett forró tárcáiból, amelyek az internethez kapcsolódva biztosítják a digitális pénzek gyors mozgatását.



A lopás fő szakasza mindössze húsz percig tartott. A Binance előzetes vizsgálata szerint a támadók egy DevOps-mérnök laptopjának kompromittálásával férhettek hozzá a vállalat infrastruktúrájához, ahonnan jogosulatlan tranzakciókat indítottak. A későbbi vizsgálatok ugyanakkor további behatolási pontokat is feltártak, így a támadás pontos technikai lefolyása még nem teljesen ismert.



Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI az észak-koreai államhoz köthető TraderTraitor hackercsoportot nevezte meg felelősként. A csoportot korábban a Bybit kriptotőzsde elleni, 2025 februárjában elkövetett, mintegy 1,5 milliárd dolláros lopással is összefüggésbe hozták.



A támadók a megszerzett kriptovalutákat különböző blokklánchálózatokon mozgatják, és más digitális eszközökre váltják át, hogy megnehezítsék a pénz útjának követését. Az FBI szerint a lopott eszközök egy részét ethereumra váltották, és további pénzmosási műveletek várhatók.



A Binance a támadást követően ideiglenesen felfüggesztette a pénzkifizetéseket, miközben a biztonsági szakemberek megkezdték a sérülékenységek feltárását és az érintett rendszerek helyreállítását.



A vállalat közlése szerint a blokklánc-iparág szereplőivel együttműködve mintegy hárommilliárd dollárnyi ellopott eszközt sikerült befagyasztani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes érintett összeget már vissza is szerezték.



A Binance azt is bejelentette, hogy saját forrásaiból és ügyfélvédelmi tartalékalapjából fedezi a veszteségeket, így az ügyfeleknek nem kell viselniük a támadás pénzügyi következményeit. A Reuters legfrissebb beszámolója szerint a vállalat november 1-jére már mintegy hatmilliárd dollár értékben pótolta az eltulajdonított eszközöket.



Az ügy különösen súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. Az amerikai hatóságok korábban többször figyelmeztettek arra, hogy Észak-Korea a nemzetközi szankciók megkerülésére és fegyverprogramjainak finanszírozására is felhasználja a kibertámadásokból származó bevételeket.



Egy korábbi ENSZ-vizsgálat szerint 2017 és 2023 között 58 feltételezett észak-koreai kibertámadás érte a kriptovaluta-szektort, amelyek során összesen mintegy hárommilliárd dollár értékű digitális eszközt tulajdoníthattak el.



A mostani támadás önmagában több mint kétszer akkora összeget érintett, mint az ENSZ által vizsgált korábbi esetek együttvéve.

Bár a blokklánctranzakciók nyilvánosan követhetők, a különböző hálózatok, váltási szolgáltatások és decentralizált pénzügyi rendszerek felhasználásával a bűnözők jelentősen megnehezíthetik az ellopott vagyon visszaszerzését.



A Binance és a nyomozó hatóságok továbbra is vizsgálják a támadás részleteit, miközben a kriptovaluta-piac szereplői azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a még mozgatható lopott eszközök tisztára mosását.