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Külön oldal figyeli, hova kommentel Magyar Péter

Már külön weboldalon lehet követni Magyar Péter Facebook-hozzászólásait: a miniszterelnök szeptember eleje óta több mint 160 alkalommal kommentelt különböző híroldalak bejegyzései alatt. 2026.10.02 10:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hol kommentel éppen Magyar Péter? Erre a kérdésre épült egy egész weboldal: a holakomment.hu összegyűjti és statisztikákba rendezi a miniszterelnök nyilvános Facebook-hozzászólásait.



Az oldal saját meghatározása szerint független, nem hivatalos monitoringfelület, amely nyilvánosan hozzáférhető sajtócikkekből és közösségi bejegyzésekből gyűjti össze, hogy a figyelt közszereplők mikor és mit írnak mások posztjai alá. Az üzemeltetők hangsúlyozzák, hogy nem állnak kapcsolatban sem párttal, sem médiummal, sem a megfigyelt személyekkel.



Az eddigi adatokból meglehetősen részletes kép rajzolódik ki Magyar Péter kommentelési szokásairól. Szeptember 1. óta az oldal 165 hozzászólást regisztrált 13 különböző Facebook-oldalon, ami átlagosan napi 5,3 kommentet jelent.



A miniszterelnök leggyakrabban az Index bejegyzéseihez szól hozzá, ezt a Telex, a 444, a 24.hu és a HVG követi. A kommentek 53 százaléka délelőtt 10 és délután 5 óra között született, a legaktívabb időszak 16 óra utánra esik. Az oldal által rögzített legkorábbi hozzászólás 5:51-kor, a legkésőbbi 23:51-kor született – a 444 ugyanakkor megjegyzi, hogy Magyar ennél később, éjjel fél kettőkor is kommentelt már.



A hozzászólások jellemzően nem hosszúak. Egy komment átlagosan 18 szóból áll, a medián mindössze tíz szó. A vizsgált hozzászólások közül 33 legfeljebb öt szavas volt, 43 pedig kizárólag emojiból állt.



Magyar kommentjei időnként túl is lépnek a közösségi médiás szóváltásokon. Augusztusban például a Telex beszámolója után nyilvánosan felszólította az MBH Bankot, hogy folytassa a mélyszegénységben élő, jól tanuló gyerekeket segítő ösztöndíjprogram finanszírozását.



A holakomment.hu mögött az Optivise Hungary Kft. áll, a projekt készítője és a cég tulajdonosa Rácz Hunor. Ugyanez a vállalkozás üzemelteti a kikapta.hu oldalt is, amely a civil szervezeteknek jutó közpénzeket követi.



A kommentfigyelőnek ráadásul gyorsan sikerült saját témájává is válnia: amikor a 444 cikket írt a holakomment.hu-ról, Magyar Péter rövidesen magához a kommentjeit figyelő oldalról szóló cikkhez is hozzászólt.