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Megtévesztette felhasználóit a Facebook az adatvédelemről
Egy új-mexikói esküdtszék szerint a Meta szándékosan megtévesztette a Facebook felhasználóit személyes adataik kezelésével kapcsolatban - az ügyben elméletileg akár 219 milliárd dolláros bírság is kiszabható.2026.09.26 20:06ma.hu
Újabb súlyos jogi vereséget szenvedett a Facebook anyavállalata az Egyesült Államokban. Egy új-mexikói esküdtszék kimondta, hogy a Meta Platforms szándékosan megtévesztette a fogyasztókat az adatvédelemmel és a Facebook platformszabályaival kapcsolatban.
Az ügy a 2018-ban kirobbant Cambridge Analytica-botrányhoz vezet vissza. Akkor derült ki, hogy a brit politikai tanácsadó cég egy külső alkalmazáson keresztül akár 87 millió Facebook-felhasználó adataihoz is hozzáférhetett azok megfelelő hozzájárulása nélkül.
Az adatokat választói profilok készítésére és politikai célzásra is felhasználták, többek között Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánya idején. A botrány után a Cambridge Analytica megszűnt, a Facebooknak pedig több milliárd dolláros bírságokkal és kártérítési ügyekkel kellett szembenéznie.
Új-Mexikó 2021-ben indított pert. Az állam többek között azzal vádolta a Metát, hogy félrevezette felhasználóit azzal kapcsolatban, milyen hozzáférést kaphatnak külső szereplők személyes adataikhoz, illetve hogyan vizsgálta a Facebook az adatközvetítők tevékenységét.
A kéthetes tárgyalás végén az esküdtszék pénteken arra jutott, hogy a Meta szándékosan megtévesztette a fogyasztókat. A döntés szerint több mint 43 millió jogsértés történhetett, miközben Új-Mexikó teljes lakossága alig több mint kétmillió fő.
A büntetés összegéről még nem született döntés, azt a bíró határozza majd meg. Az állam jogsértésenként akár 5000 dolláros összeget kér, ami matematikailag mintegy 219 milliárd dolláros maximális tételt jelenthet.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Metának ekkora összeget kell majd fizetnie: a tényleges pénzügyi következményről még külön döntés szükséges.
A Meta vitatja az esküdtszék döntését. A vállalat szerint átláthatóan kommunikált az adatvédelemmel és a félretájékoztatással kapcsolatos korábbi hiányosságairól, és közölte, hogy továbbra is védekezni fog azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek szerinte eltorzítják a cég múltbeli tevékenységét.
Raúl Torrez új-mexikói főügyész ezzel szemben történelmi jelentőségűnek nevezte az ítéletet, amely szerinte fontos lépés a nagy technológiai vállalatok felelősségre vonásában. A döntés nem zárja le az ügyet: a következő kulcskérdés az lesz, mekkora pénzügyi szankciót szab ki a bíróság a Facebook anyavállalatára.
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