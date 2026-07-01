Rendszerváltás

Feloldják a kormány Facebook-oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat

A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon - olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.



A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc.



Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent.



A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.



"Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat" - fogalmaztak.

