Rendszerváltás
Feloldják a kormány Facebook-oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat
Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent.2026.07.01 12:07MTI
A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon - olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben.
A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták: 13 perc.
Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország Kormánya Facebook-oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csaknem tízezer elhallgattatott magyar embert jelent.
A Kormányzati Kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat.
"Olyan országot építünk, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat" - fogalmaztak.
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