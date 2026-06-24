Erőszak

Mágneses drónnal fegyvereztek le egy késes bűnözőt Kaliforniában

Mágneses drón segítségével fegyvereztek le egy késsel felszerelkezett bűnözőt a kaliforniai Sacramento megye rendőrei.

2026.06.24 14:48MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A hatóság által szerdán kiadott felvételeken az látható, hogy a házának garázsában magát elbarikádozó, feltételesen szabadlábon tartózkodó Austin Carter kezéből a helyiségbe juttatott drónra szerelt erős mágnes kirántja a kést.

A sheriff hivatalának közleménye szerint a férfit megpróbálták tárgyalás útján jobb belátásra, és békés megadásra bírni, de kockázatot jelentett, ezért a rendőri személyzet épségének kockáztatása nélkül drón segítségével fosztották meg a késtől.

A 30 éves Austin Carter ellen szexuális bűncselekmények miatt indult eljárás korábban, és azt követően akarták ismét letartóztatni, hogy megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.