Erőszak

Mágneses drónnal fegyvereztek le egy késes bűnözőt Kaliforniában

A hatóság által szerdán kiadott felvételeken az látható, hogy a házának garázsában magát elbarikádozó, feltételesen szabadlábon tartózkodó Austin Carter kezéből a helyiségbe juttatott drónra szerelt erős mágnes kirántja a kést.



A sheriff hivatalának közleménye szerint a férfit megpróbálták tárgyalás útján jobb belátásra, és békés megadásra bírni, de kockázatot jelentett, ezért a rendőri személyzet épségének kockáztatása nélkül drón segítségével fosztották meg a késtől.



A 30 éves Austin Carter ellen szexuális bűncselekmények miatt indult eljárás korábban, és azt követően akarták ismét letartóztatni, hogy megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.