Erőszak
Mágneses drónnal fegyvereztek le egy késes bűnözőt Kaliforniában
Mágneses drón segítségével fegyvereztek le egy késsel felszerelkezett bűnözőt a kaliforniai Sacramento megye rendőrei.2026.06.24 14:48MTI
A hatóság által szerdán kiadott felvételeken az látható, hogy a házának garázsában magát elbarikádozó, feltételesen szabadlábon tartózkodó Austin Carter kezéből a helyiségbe juttatott drónra szerelt erős mágnes kirántja a kést.
A sheriff hivatalának közleménye szerint a férfit megpróbálták tárgyalás útján jobb belátásra, és békés megadásra bírni, de kockázatot jelentett, ezért a rendőri személyzet épségének kockáztatása nélkül drón segítségével fosztották meg a késtől.
A 30 éves Austin Carter ellen szexuális bűncselekmények miatt indult eljárás korábban, és azt követően akarták ismét letartóztatni, hogy megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.
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