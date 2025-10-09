Mérföldkő a közigazgatásban

Átlépte a 3 millió megkeresést a 1818 DÁP Ügyfélszolgálat

A digitális ügyintézésben és a közigazgatási folyamatokban segítséget nyújtó 1818 DÁP Ügyfélszolgálat mérföldkőhöz érkezett: az idei évben már több mint 3 millió megkeresést fogadott. A 1818 évek óta egyre fontosabb szerepet játszik az állampolgárok és a vállalkozások életében, hiszen gyors, közvetlen és mindenki számára elérhető segítséget nyújt a közigazgatási ügyintézésben. 2025.10.09 10:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 1818 egy multicsatornás ügyfélszolgálat, amely 2005 óta folyamatosan fejlődve és bővülve mára több mint 200 munkatárssal évi több millió megkeresést fogad, hogy komplex tájékoztatási és ügyintézési szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Modern technológiákat alkalmazva telefonon, írásban, elektronikusan, valamint mesterséges intelligenciával támogatott chatroboton és videócsatornán keresztül is az év minden napján, 0-24 órában az állampolgárok és vállalkozások rendelkezésére áll.



Az ügyfélszolgálat leggyakrabban DÁP regisztrációval, digitális ügyintézéssel, okmány- és gépjármű ügyekkel, időpontfoglalással és ellátásokkal (családtámogatás, otthonteremtés, egészségbiztosítás, nyugdíjügyek és szociális ellátások) kapcsolatos kérdésekben nyújt technikai segítséget és élethelyzet alapú tájékoztatást.



A koronavírus-járvány évei felgyorsították az online ügyintézés terjedését, és mára egyértelművé vált: a digitális közigazgatás nem csupán átmeneti megoldás volt, hanem tartós szemléletváltást hozott. Az elektronikusan intézhető ügyek köre azóta is folyamatosan bővül, így a magyar lakosság egyre szélesebb rétege választhatja a modern közigazgatási megoldásokat. A 1818 folyamatosan növekvő forgalma szintén azt tükrözi, hogy mindez ma már nélkülözhetetlen része a mindennapi életünknek. A népszerűség legfőbb oka, hogy a digitális csatornák és egyéb online közigazgatási felületek nemcsak kényelmesebbek, hanem egyúttal gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesznek lehetővé.



„A megkeresések magas száma jól szemlélteti, hogy az állampolgárok bizalommal fordulnak a 1818-hoz, és értékelik a szolgáltatás minőségét, megbízhatóságát. Mindez többek között annak is köszönhető, hogy az ügyfélszolgálatnál alkalmazott mesterséges intelligencia (MI) megoldások gyorsabb, hatékonyabb és személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást tesznek lehetővé, amely jelentősen csökkenti a várakozási időt és növeli az ügyfélélményt” – fogalmazott Vetési Iván, a NISZ vezérigazgatója. Hozzátette: Kiemelt cél, hogy az emberi- és a mesterséges intelligencia közötti egyensúly megteremtésével a 1818 DÁP Ügyfélszolgálat a jövőben még gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a felhasználói elvárásokra és segítse a felhasználókat eligazodni a digitális állam által nyújtott szolgáltatásokban.