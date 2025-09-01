Tech

Amerikai törvényhozók vizsgálják a Wikipedia politikai elfogultságát

Az Egyesült Államok republikánus törvényhozói vizsgálatot indítottak a Wikipedia ellen, miután a platformot azzal vádolták, hogy Izrael és Ukrajna ellenes narratívákat terjeszt, valamint burkolt gyűlöletkódokat közvetít a személyes életrajzi szócikkek „early life” szekcióin keresztül.



A képviselőház felügyeleti bizottsága és a kiberbiztonsági albizottság James Comer és Nancy Mace republikánus politikusok vezetésével hivatalos dokumentumokat kért a Wikimedia Alapítványtól. A törvényhozók arra kíváncsiak, hogyan kezeli a szervezet a koordinált tartalomszerkesztési kampányokat, amelyek célja lehet a nyugati közönség propagandával való befolyásolása. A vizsgálat előzménye több panasz, amelyek a Wikipedia manipulációs lehetőségeire és szerkesztői közösségének politikai részrehajlására hívták fel a figyelmet.



A kritikák forrása sokrétű. Az Anti-Defamation League (ADL) szerint szervezett szerkesztői csoport próbálja a zsidó állammal szembeni bírálatok felnagyítását elérni, míg az Atlantic Council elemzői prokremlista, Ukrajnát támadó tartalmakat azonosítottak a platformon, részben orosz kötődésű hivatkozásokon keresztül. A Wikipedia életrajzi cikkeinek „early life” szakaszai szintén viták kereszttüzébe kerültek: ezekben az etnikai, vallási vagy nemi háttérre vonatkozó adatok megjelenítése az ADL szerint burkolt gyűlöletkódokat hordozhat, amelyek alkalmasak zaklatásra és diszkriminációra.