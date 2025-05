Tech

Hegseth védelmi miniszter jelszavai kikerültek az internetre

Több, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter által használt jelszó is nyilvánosságra került korábbi kibertámadások következtében – számolt be a New York Times. A kiszivárgott információk ismételten felvetik a kérdést: mennyire biztonságos a minisztérium vezetőinek személyes eszközhasználata és adatkezelése, különösen katonai vonatkozású ügyekben.



A lap értesülései szerint a kiszivárgott jelszavakat Hegseth különböző weboldalakra történő regisztrációkhoz használta, és legalább egyet közülük többször is alkalmazott személyes e-mail fiókoknál. Bár nem bizonyított, hogy ezek bármelyikét érzékeny katonai rendszerekhez is használta volna, a többszöri jelszóhasználat önmagában is jelentős biztonsági kockázat.



Az egyik kompromittálódott jelszó például egyszerű betű- és számkombináció volt, ami könnyen megfejthető lehetett – a gyanú szerint kezdőbetűk és egy dátum keveréke. Ez a jelszó két különböző adatlopási esemény során került nyilvánosságra 2017-ben és 2018-ban.



Kiberbiztonsági szakértők szerint Hegseth személyes telefonszáma is könnyen elérhető az interneten, ami tovább növeli a veszélyt, hogy külföldi hírszerzési szolgálatok célkeresztjébe kerüljön. A szakértők figyelmeztettek: ha egy vezető beosztású tisztviselő jelszavai és kapcsolati adatai egyszerre szivárognak ki, az már önmagában is kaput nyithat támadások előtt.



A The Atlantic főszerkesztője, Jeffrey Goldberg március 24-én hozta nyilvánosságra, hogy egy véletlen folytán hozzáférést kapott egy Signal-alkalmazásban zajló privát csoportos beszélgetéshez, amelyet Mike Waltz akkori nemzetbiztonsági tanácsadó indított. A csoportos beszélgetésben részt vett Pete Hegseth mellett Marco Rubio külügyminiszter és JD Vance alelnök is.



Goldberg állítása szerint az üzenetváltások során Hegseth órákkal egy Jemen elleni tervezett amerikai légicsapás előtt részletesen beszámolt a bevetésben használt repülőgéptípusokról és célpontokról. A főszerkesztő szerint ez az információ kiszivárgása közvetlen veszélyt jelenthetett volna a műveletben részt vevő katonákra.



A Pentagon hivatalosan nem kommentálta a kiszivárgott jelszavak ügyét, de több kongresszusi képviselő már vizsgálatot sürgetett a védelmi vezetők adatbiztonsági gyakorlataival kapcsolatban.



Hegseth jelszavainak nyilvánosságra kerülése újabb figyelmeztető jel lehet arra, hogy még a legmagasabb szintű döntéshozók is kiszolgáltatottak lehetnek az egyre kifinomultabb kibertámadásoknak – különösen akkor, ha személyes fiókok és alkalmazások is szerepet kapnak a napi kommunikációban.