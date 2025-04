Tech

Magyarországon található az egyik leginnovatívabb IT kiválósági központ

Idén ünnepli alapítása 100. évfordulóját a világ egyik legnagyobb független szakértői szervezete, a Magyarországon is több mint három évtizede jelen lévő DEKRA. Az 5 kontinens mintegy 60 országában 48 ezer főt foglalkoztató vállalat a minap közölt, friss pénzügyi adatai szerint a nehéz gazdasági helyzet ellenére is csaknem 5%-kal növelni tudta bevételeit. Ehhez a cég nemzetközi vezetői által is kiemelt módon hozzájárultak a hazai DEKRA pozitív adatai és bővülő tevékenységei, melyeket egy keddi, budapesti sajtótájékoztatón ismertettek a helyi vezetők. Az eseményen az is elhangzott, hogy Magyarország ad otthont a vállalat informatikai és digitalizációs fejlesztéseit támogató gyorsan fejlődő IT kiválósági központnak.



A DEKRA a 2023-as 4,1 milliárd euró után 2024-ben 4,29 milliárd eurós globális bevételt produkált, ami éves alapon 4,7%-os növekedést jelent. A Magyarországot is magába foglaló CEE&ME (Közép- és Kelet-Európa, illetve a Közel-Kelet) régió valamivel dinamikusabban, 5,2%-kal bővült tavaly, ami több mint kétszerese a vállalat központját adó GSA (Németország, Svájc, Ausztria) régió adatának (+2,5%). A cég a most közzétett jelentésében külön kiemelte Magyarországot, ahol többek közt az ipari vizsgálatok, a képzési tevékenység és a digitális megoldások révén értek el jelentős fejlődést.



„Valóban büszkék lehetünk arra, hogy a 100 éves vállalat nemzetközi sikerei mögött egyre jelentősebb magyar hozzáadott érték áll. Ennek egyik fő oszlopa a 2023-ban Budapesten létrejött, önálló IT kiválósági központunk, amely ma már 120 főt számlál. A DEKRA globális digitalizációs szervezetének egyik alappilléreként tevékenységünk a cégcsoport igényeinek és az aktuális kihívásoknak megfelelően a modern infrastruktúra-megoldásoktól kezdve a projekt- és rollout-managementen át egészen a különböző kiberbiztonsági-, felhőalapú-, AI- és digitális IT irányítási megoldásokig terjed” – avatott be a működésbe Halász János, a DEKRA Technology & Services Kft. ügyvezetője.

Márpedig a technológia fejlődésével párhuzamosan mára lényegében a DEKRA valamennyi innovációs projektje jelentős digitalizációs támogatást igényel, és ez igaz az 1925-ben alapított vállalat hagyományosan legerősebb szegmensére, a járművizsgálatokra is. A cég 2024-ben világszerte 32 millió járműellenőrzést hajtott végre, melyek közül az iparág trendjeivel és a cég fenntarthatósági törekvéseivel összhangban egyre több irányult a villanyjárművekre. Az elektromos gépkocsik térnyerése és különösen a használtpiac megbízhatósága szempontjából kulcsfontosságú lehet a DEKRA egyedülálló gyorstesztje, amely lehetővé teszi, hogy a villanyautók akkumulátorának állapota műhelykörülmények nélkül, egy mindössze 15 perces teszt, illetve próbaút során felmérhető legyen.



A sajtótájékoztatón bejelentésre került a DEKRA Digital Trust Service nevű innovációja is, amely eddig példa nélküli módon három aspektusból – funkcionális biztonság, kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia jelentette kockázatok – vizsgálja és tanúsítja a járművek rendszereit. Mint azt a hazai szakértők is megjegyezték, mivel a járművek egyre inkább „számítógépekké válnak”, a digitális biztonságra ma már ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni, mint a mechanikai biztonságra, azaz szavatolni kell azokat funkcionális- és kiberbiztonság, valamint AI validáció szempontjából is – anélkül, hogy a fejlődést lelassítanánk. Ebben hozhat áttörést a DEKRA új fejlesztése, amely az önállóan döntést hozó, önvezető autók terjedésével még inkább előtérbe kerülhet.