Magnus Aircraft: megkezdődött a kínai gyár építése

A kínai-magyar vegyesvállalat, a Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing a beruházás végeztével a tervek szerint 300 munkahelyet hoz majd létre, a magyar kollégáknak pedig vezető szerepet biztosít. 2024.06.04 15:13 MTI

Októberre szerkezetkész állapotba kerülnek a kínai Wuxi város határában azok a gyáregységek, amelyekben a magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt. (Magnus Aircraft) Magyarország után az ázsiai országban is repülőgépeket gyárthat.



A Pécshez közeli pogányi reptér szomszédságában saját fejlesztésű kisrepülőgépek gyártásával, elektromos meghajtású repülőgép fejlesztésével foglalkozó vállalat közleménye szerint a zömében kínai állami befektetésből zajló beruházás keretében Wuxi városban új ipari park épül egy 210 ezer négyzetméteres területen. Ennek egyik eleme lesz a Magnus Aircraft új gyártóbázisa.



Közölték: miután az egységek szerkezetkésszé válnak, megkezdődik a dolgozók betanítása, s várhatóan jövő évtől indulhat meg az épületkomplexumban a termelés.



A cég korábbi közlése szerint egy bemutatóterem, egy kompozit, egy repülőgép összeszerelő, egy karbantartó üzemegység, valamint az Óbudai Egyetem közreműködésével egy fejlesztési központ - valósul meg a Sanghaj közelében fekvő Wuxi városában. Az 1500 négyzetméteres showroom már idén nyáron megnyílik, abban a cég teljes termékpalettája megtekinthető lesz.



A kínai-magyar vegyesvállalat, a Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing a beruházás végeztével a tervek szerint 300 munkahelyet hoz majd létre, a magyar kollégáknak pedig vezető szerepet biztosít.



A cég tájékoztatása szerint a kínai beruházásokkal tíz éven belül több ezer két- és legalább négyszáz négyüléses kisrepülőgépet állítanának elő főként a kínai, az iráni és afrikai piacokat megcélozva.



A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy hamarosan három afrikai országba - Líbiába, Kenyába, Tanzániába - exportálnak repülőgépeket. A kontinensre az elmúlt két évben - ahogy az Egyesült Államokba is - négy, Európába három, míg Ázsiába tizenkét gépet exportáltak.



Az egyelőre egy telephelyen, Pogányban gyártó, Magyarországon 80, amerikai, kenyai, nigériai, iráni, kínai leányvállalatainál további 22 munkavállalót foglalkoztató cég az MTI érdeklődésére közölte: a Fusion típusú gépükből több mint harmincat állítanak elő idén. A társaság idén három-, jövőre hatmilliárd forintos árbevételre számít, dolgozói létszámát pedig Pogányban 140-re emelné.



A Pécs melletti pogányi reptéren 2019-ben 2 milliárd forint támogatással, 6 milliárd forintos beruházás keretében 8000 négyzetméternyi gyártóbázist létesítő vállalat áprilisban kezdte meg annak az új - szintén hatmilliárd forintba kerülő - gyártócsarnokának építését, amelyben saját fejlesztésű négyüléses repülőgépeit állítja majd elő.



A 2014-ben alapított Magnus Aircraft Zrt. a tavalyi eredményeiről még nem tudott tájékoztatást adni; 2022-ben 538 millió forintos nettó árbevételt ért el 794 millió forintos veszteség mellett. A társaság korábban azt közölte, hogy 2023-ra pozitív nulla eredményt, míg az idén és a következő években exponenciálisan növekvő árbevétel mellett pozitív eredményt vár.