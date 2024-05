Tech

A WhatsApp azzal fenyegetőzik, hogy kivonul Indiából

A Meta tulajdonában lévő üzenetküldő szolgáltatás azt állította, hogy a helyi törvényeknek való megfelelés aláásná a titkosítást és sértené a felhasználók magánéletét. 2024.05.01 11:10 ma.hu

A Mark Zuckerberg tulajdonában lévő Meta üzenetküldő szolgáltatás, a WhatsApp megtámadta az indiai törvényeket, amelyek arra köteleznék, hogy különleges esetekben feltörje a felhasználók titkosítását.



A vállalat múlt csütörtökön a Delhi Legfelsőbb Bíróságnál beadványt nyújtott be, amelyben azt követelte, hogy egy helyi informatikai törvényt nyilvánítsanak "alkotmányellenesnek", és hogy ne legyen büntetőjogi felelősségre vonás a törvény be nem tartásáért. A WhatsAppot képviselő ügyvédek azt állították, hogy a platform kivonulna Indiából, ha "arra utasítanák, hogy törje fel a titkosítást" - jelentette a helyi média.



A legfelsőbb bíróság a WhatsApp és anyavállalata, a Facebook (ma Meta) beadványait tárgyalta, amelyek a közösségi média szolgáltatókra vonatkozó, 2021-ben életbe léptetett informatikai szabályokat támadják. A törvény előírja, hogy az üzenetküldő alkalmazásoknak nyomon kell követnie a csevegéseket, és gondoskodnia kell az „első információszolgáltató” azonosításáról, ha ezt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendeli.



"Teljes láncolatot kell majd nyilvántartanunk, és nem tudjuk, hogy mely üzenetek visszafejtését fogják kérni" - idézte a WhatsApp ügyvédjét, Tejas Karia-t az India Today. Több millió üzenetet kell majd éveken át tárolni, hogy megfeleljen a szabálynak - tette hozzá, azzal érvelve, hogy a követelmények a világon mindenhol egyedülállóak.



A bíróság azzal érvelt, hogy a "magánélethez való jog" nem abszolút, és hogy "egyensúlyt kell teremteni". Az informatikai törvényt megtámadó számos beadvány van folyamatban India legfelsőbb bíróságai előtt.



Az üzenetküldő alkalmazásoktól a nemzetbiztonsággal, a közrenddel kapcsolatos bűncselekmények, illetve nemi erőszakkal, szexuális tartalmú anyagokkal vagy gyermekekkel kapcsolatos szexuális visszaélésekkel kapcsolatos - az indiai médiajelentések szerint egyenként öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható - bűncselekmények esetén lehetett információkat kérni.



A WhatsAppnak 535,8 millió felhasználója van Indiában, ami a Statista követési weboldal 2024-re vonatkozó adatai szerint a legtöbb az összes ország közül. Ez a szám évente 16,6 százalékkal nő. A The Economic Times közel 1 milliárd dollárra becsülte a platform bevételeit a térségben.



"India egy olyan ország, amely az élen jár... Vezetik a világot abban, ahogyan az emberek és a vállalkozások befogadták az üzenetküldést" - mondta Zuckerberg a média szerint a Meta éves rendezvényén tartott virtuális beszédében Mumbaiban tavaly.

A WhatsApp jogi csatája az Újdelhi által a mesterséges intelligencia által generált deep fake és más közösségi média fenyegetések ellen bevezetett szigorúbb törvények hátterében zajlik. Az év elején India megfogadta, hogy felelősségre vonja a nagy tech cégeket a platformjaikon található félrevezető tartalmakért, és potenciális büntetésre figyelmeztetett, ha valaki nem távolítja el az ilyen tartalmakat egy időben.



Egy másik vita februárban robbant ki, amikor a Google új "Gemini" chatbotja Narendra Modi indiai miniszterelnököt a "fasizmussal" hozta összefüggésbe. Új-Delhi később ajánlást adott ki, amelyben előírta a "jelentős" technológiai cégeknek, hogy az új modellek bevezetése előtt szerezzenek kormányzati engedélyt.



Az irányelvet azonban az indiai és külföldi kritikák után visszavonták. Eközben a mesterséges intelligenciát azzal is vádolták, hogy ellenséges szerepet játszik a folyamatban lévő indiai parlamenti választásokon: a közösségi médiában bollywoodi filmsztárokról készült morfondírozott videókat terjesztettek a szavazók megtévesztésére.