Oktatás

Balatoni Katalin: csaknem 200 ezer notebookot osztanak ki a nyári szünetig

A fejlesztések legfőbb célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a digitális tanuláshoz minden diáknak, azaz a legkisebb falvakba is eljussanak az eszközök. 2024.04.23 14:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyári szünet kezdetéig csaknem 194 ezer hordozható számítógépet juttatnak el az ötödik, a hatodik és a kilencedik évfolyamos diákoknak, valamint a köznevelési intézményeknek - jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára hétfőn Pécsen.



Balatoni Katalin a pécsi Jókai Mór Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a 2022-ben elindult országos notebookosztás első két fázisában 260 ezer hordozható számítógépet adtak térítésmentesen felsős diákoknak, tanároknak és oktatási intézményeknek. E héttől a nyári szünet kezdetéig pedig további csaknem 194 ezer eszközt osztanak ki, míg 2024 őszétől a jelenlegi negyedikesek és nyolcadikosok kerülnek sorra - fűzte hozzá.



A köznevelésben részt vevő - állami, egyházi és nemzetiségi fenntartásban működő - intézmények tanárai, diákjai számára térítésmentesen biztosított hordozható számítógépeket egy több mint 200 milliárd forintos, kormányzati támogatással megvalósuló program részeként szerezték be.



Aláhúzta: e fejlesztések legfőbb célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a digitális tanuláshoz minden diáknak, azaz a legkisebb falvakba is eljussanak az eszközök.



Balatoni Katalin közölte: a digitális fejlődésből nem maradhat ki az oktatás más területe sem, ezért az elmúlt években 200 okostankönyvet fejlesztettek ki, több mint 200 ezer digitális tartalmat - például fizikai, kémiai kísérleteket, történelmi animációkat, térképeket - tettek elérhetővé a diákok számára, illetve 180 okostantermet alakítottak ki.



A helyettes államtitkár kitért rá: a digitális kultúra tantárgy 2020-as bevezetésével és a digitális eszközök mindennapi alkalmazásával a kormányzatnak nemcsak az a célja, hogy a digitális kompetenciákat fejlessze, hanem hogy a diákok megtanulják a digitális eszközök tudatos használatát is.



Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke kiemelte: az eszközök óriási segítséget jelentenek az aprófalvas Baranyában, hiszen így a legtávolabbi, legkisebb településeken is eljutnak a programnak köszönhetően az eszközök a diákokhoz, akik így szert tehetnek a digitális berendezések biztonságos, tudatos használatának képességére is.

Tóth László Ákos, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója közölte: hétfőn a tankerület összes intézményébe megérkeznek a gépek. Ezekre nagy szüksége van a felnövekvő generációnak, hiszen a "gyerekek aktív részesei a digitális tartalom elsajátításának" - mondta.



A következő hetekben országosan 193 702 notebookot szállítanak ki 2581 köznevelési intézmény 3085 feladatellátási helyére. A pécsi Jókai-iskolába mintegy 100 laptop érkezett hétfőn, míg a vármegye egészébe több mint 7500 számítógépet juttatnak el a következő időszakban.



A program a személyes használatú gépeken túl intézményi használatot szolgáló notebookokat is biztosít az iskoláknak, ezzel javítva az információ- és kommunikációtechnológiai eszközellátottságot és az egyenlő hozzáférést a berendezésekhez. A program 2024 őszén az akkori ötödik és kilencedik évfolyamon tanuló diákokat célzó eszközkiosztással folytatódik - olvasható az esemény háttéranyagában.