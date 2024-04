Tech

A mesterséges intelligencia a fő témája a Konica Minolta IoT Live Show-nak

A gépek kommunikációja és a mesterséges intelligencia lesz ezúttal is fókuszban a Konica Minolta IoT Live Show-n, amelyet harmadik alkalommal szervez meg a MOHAnet Mobilsystems Zrt. április 23-25-én a BOK Sportcsarnokban.



A szervezők az MTI-vel közölték: a kiállítók többek között elhoznak mezőgazdasági, egészségipari, gyártási, valamint biztonságtechnikai, távfelügyeleti innovatív megoldásokat.



A minden második évben megszervezett rendezvény, a hazai IoT közösség első számú szakmai eseménye, mert aktuálisan bemutatja azokat az IoT-megoldásokat, amelyek napjainkban újdonságnak számítanak a gépek kommunikációja terén a mesterséges intelligencia felhasználásával.



A programot az InnoElectro 2024 Kiállítás és Konferencia hivatalos társrendezvényeként közös szervezésben és azonos helyszínen tartják. Mintegy 100 elektronikai- és IoT-kiállítóval, valamint számos szakmai előadással számolhatnak az érdeklődők.



A rendezvényen ezúttal is lesz egy megoldás szállító verseny, amelyre bárki benevezheti IoT-megoldását, szakmai zsűri dönt a nyertes pályázókról, és az egymillió forintos készpénzes fődíjról, valamint a Konica Minolta-különdíját és a közönségdíjat is elnyerhetik a pályázók.



A rendezvényre a belépés díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.



Az érdeklődők a www.iotliveshow.hu honlapon jelentkezhetnek.