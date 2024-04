Tech

Digitális eszközökkel újul meg a tatabányai bányászati múzeum

A skanzenben a volt bányaüzem teljes épületegyüttesével, berendezett irodákkal, szabadtéri gépbemutatóval és bejárható bányatérségekkel idézik meg a város múltját jelentő szakmakultúrát.

Az egykori bányaleszállás élményét kínáló virtuális kassal, valamint a térképtárat bemutató digitális eszközökkel bővült a tatabányai bányászati múzeum kínálata - közölte az intézmény igazgatóhelyettese.



Kiss Vendel elmondta, az információs kioszkokban szöveges, filmes és hangzó anyagokat helyeztek el a bányaszállítás, a fejtés, a tatabányai bányászat története és a selmeci hagyományok témakörében.



A 29 millió forintos beruházás a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának támogatásával valósult meg. A fejlesztés célja a skanzen állandó kiállításának részleges megújítása és a látogatói élmény fokozása.



A tatabányai múzeum nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló kiállítóhelye a Tatabányai Szénbányák Vállalat XV-ös aknája, mely természetes környezetben mutatja be az ipari munkások munka- és életkörülményeit.



Az alábányászás miatt elbontott munkáslakások tégláiból hatajtósnak nevezett, hatlakásos sorházakat építettek, amilyenekben az 1900-as évek elején a bányakolóniák munkásai éltek. Az egyik hatajtósban a munkások lakásait mutatják be, a másikban a kolóniák kisiparosainak műhelyeit rendezték be.



A régi ótelepi iskola épületének mintájára felépített iskolában két korhű - egy 1920-30-as, és egy 1960-70-es évekbeli - osztályterem kapott helyet, melyeket múzeumpedagógiai céllal, "régi tanórák" tartására használnak.