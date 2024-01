Tech

Az IDC szerint 2,7 százalékkal csökkentek a PC-kiszállítások a negyedik negyedévben

Az amerikai International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült előzetes adatok szerint 67 millió személyi számítógépet (PC) szállítottak ki világszerte tavaly az utolsó negyedévben, ami 2,7 százalékos csökkenés éves összevetésben.



Az IDC szerint a hosszabb ideje tartó lassulás elérte a mélypontot, és az idén már akár 3 százalékot meghaladó is lehet növekedés.



A tavalyi negyedik negyedévben már a nyolcadik egymást követő negyedévben csökkentek a kiszállítások.



AZ IDC számításai szerint tavaly 13,9 százalékkal, 259,5 millióra esett a kiszállított PC-készülékek száma 2022-höz képest, amikor 16,5 százalékos esést regisztráltak. Kétszámjegyű csökkenésre korábban még soha nem volt példa.



A tavalyi negyedik negyedévben a globális PC-piac kulcsfontosságú beszállítói megőrizték pozícióikat.



A kínai Lenovo továbbra is az első helyen állt, 24 százalékos piaci részesedésével a 2022 utolsó negyedévi 22,5 százalék után



A második amerikai HP Inc. piaci részesedése 19,2 százalékról 20,8 százalékra nőtt. A listán harmadik Dell Technologies piacrésze a 2022 negyedik negyedévi 15,7 százalékról 14,8 százalékra csökkent.



A negyedik az Apple volt, piaci részesedése 10,1 százalékról 8,5 százalékra mérséklődött, az Asus-é pedig 7 százalékról 6,3 százalékra.