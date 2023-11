Tech

Nem millió vagy milliárd! Egy PayPal hiba billiárdossá tett egy embert

Képzelje el, hogy milliomos, esetleg milliárdos lesz. Ez legtöbbünk számára nem kevesebb, mint egy valóra vált álom. De ami Chris Reynoldsszal történt, az egy lépéssel továbbmegy. A férfi egyszer, ha rövid időre is, de billiárdos lett.



A billiárd egy szám, amelyben az 1-t 15 nulla követ, azaz 1 000 000 000 000 000 dollár.



Amikor Chris Reynolds megnyitotta a PayPal e-mail-kivonatát, valami hihetetlen dolgot látott. A pennsylvaniai PR-vezető számlaegyenlege hatalmasra, 92 233 720 368 547 800 dollárra duzzadt. Ez 92 billiárd dollár.



Ez a pénz Reynoldsot - aki szabadidejében autóalkatrészeket árult az eBay-en - messze a világ leggazdagabb emberévé tette volna. "Ez egy furcsa dolog. Nem tudom, talán valaki csak szórakozott" - mondta Reynolds - számolt be a CNN.



Újra bejelentkezett a netre, és a valóság visszaharapott. A számlája egyenlege 0 dollárt mutatott, ami a helyes összeg volt. A PayPal elismerte a hibát, és felajánlotta, hogy egy meg nem határozott összeget adományoz egy Reynolds által választott célra.



"Nyilvánvalóan hibáról van szó, és nagyra értékeljük, hogy Reynolds úr megértette, hogy ez a helyzet" - áll a PayPal közleményében.



Az esetet megelőzően Reynolds a PayPal-on valaha is legfeljebb "valamivel több mint 1000 dollárt" keresett, amikor egy garnitúra régi BMW gumiabroncsot adott el az eBay-en. Elmondása szerint általában havonta legfeljebb 100 dollárt költ a PayPal segítségével. Reynolds elárulta azt is, hogy körülbelül 10 éve a PayPal ügyfele, és a PayPal segítségével vásárol és ad el tárgyakat az eBayen, többek között régi autóalkatrészeket.



Szóval mit csinált volna ennyi pénzzel, ha tényleg a sajátja lenne? - kérdezték. "Nagyon felelősségteljes fickó vagyok" - mondta. "Először az államadósságot fizetném be."