Háború

Ez a gyerekeknek szóló játék lenne a terrorizmus melegágya?

Izraeli játékosok ellen indítottak "nacionalista támadásokat" a népszerű online játékplatformon, a Robloxon - figyelmeztetett az izraeli nemzetbiztonsági minisztérium közleményben.



A játék 65 millió felhasználójának közel fele 12 éves vagy annál fiatalabb.



A minisztérium azt állítva, hogy több bejelentést is kapott arról, hogy izraeli játékosokat "támadtak" a játékban olyan játékosok, akiknek avatárjaikon egyenruhák, fegyverek, valamint Palesztina és Szaúd-Arábia zászlaja látható, arra szólította fel a szülőket, hogy minden "sértő tartalmat vagy szereplőt" közvetlenül a Robloxnak jelentsenek, hogy azokat eltávolíthassák.



Egy izraeli szülői csoport egyik tagja a Facebookon azt állította, hogy gyermeke látta, amint más Roblox-felhasználók a Hamász október 7-i, Izrael elleni meglepetésszerű támadását játszották el, és arra kérte csoporttársait, hogy figyeljék gyermekeik online tevékenységét, és szülői felügyeletet vezessenek be az internethasználatuk felett.



"Míg a közösségi szabványaink lehetővé teszik a szolidaritás kifejezését, nem engedélyezzük az olyan tartalmakat, amelyek támogatják vagy elnézik az erőszakot, terrorizmust vagy gyűlöletet hirdetnek egyének vagy csoportok ellen, vagy egy adott politikai párt támogatására szólítanak fel" - közölte a Roblox a USA Today-hez eljuttatott közleményében, és megígérte, hogy "gyors lépéseket tesz minden olyan tartalom vagy személy ellen, amelyről kiderül, hogy megsérti a szabványaikat.



A játék már cenzúrázza a "Free Palestine" kifejezést, valamint a "Hamas" és a "zsidók" szó bizonyos használatát. A választott tisztségviselőkről, politikai pártokról, jelenlegi és korábbi politikai jelöltekről szóló viták, valamint a "valós világbeli határ-, területi vagy joghatósági viszonyokkal kapcsolatos lázító tartalmak" már most is tiltottak.



A Roblox közösségi szabványok oldala ezt a tartalomspecifikus cenzúrát úgy magyarázza, hogy az szükséges a "civil és tiszteletteljes környezet fenntartásához", és hangsúlyozza, hogy értékeli a "barátságos vitát a Robloxianok számára fontos kérdésekről és témákról".



Ezektől a korlátozásoktól függetlenül a platform számos játékon belüli, palesztinbarát és Izrael-párti tiltakozásnak adott otthont azóta, hogy e hónap elején Izrael háborút indított a Hamász ellen a Gázai övezetben. Az egyik Palesztina-párti tüntetést, amelyen a karakterek felvonultak és palesztin zászlókkal és szolidaritást kifejező táblákkal hadonásztak, a CNBC szerint több mint 275 000-szer látogatták meg, és a digitális tüntetések némelyikének klipjei vírusként terjedtek az X-en (korábban Twitter) és a TikTokon.



A Roblox szerdán rövid időre "felülvizsgálat" céljából offline állapotba helyezte a Palesztina-párti tüntetéseknek otthont adó szervert, majd kommentár nélkül visszaállította azt.

Tavaly a platform eltávolított két, az ukrajnai konfliktuson alapuló játékot, amelyek közül az egyiket rövid ideig a Roblox főoldalán mutatták be, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy orosz vagy ukrán katonaként harcoljanak egy "húsdarálós" forgatókönyvben egy Harkovon alapuló fiktív városban.