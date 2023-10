Technológia

Ijesztő - Alibabáról rendelt robotkutyára szerelt páncéltörő gránátvetőt az amerikai tengerészgyalogság

A robotok katonai és rendőri célokra való felhasználásának ötlete legalább Ray Bradbury 1953-as Fahrenheit 451 című disztópikus sci-fi regényében szereplő Mechanikus kutya óta létezik. De bár a jövő ijesztő, úgy tűnik, a vártnál olcsóbb is lehet - ami valahogy még ijesztőbbé teszi.



Az amerikai hadsereg egy robotkutyára szerelt M72-es páncéltörő gránátvetőt (LAW) tesztelt, és az egészet lefilmezte.

Az Instagram anyavállalata, a Meta bocsánatot kért egy nyilvánvaló hiba miatt, amely a "palesztin terroristák" kifejezést illesztette be néhány Palesztina-párti felhasználó biojába.



A hibát a hét elején a TikTok felhasználó @ytkingkhan vette észre, aki egy videót tett közzé, amelyben elmagyarázta, hogy az Instagram tévesen automatikusan lefordította barátja bioját, amelyben az angolul írt "Palestinian" szó, a palesztin zászló emoji és az arabul írt "alhamdulillah" (dicséret Istennek) szó szerepelt, mint "Dicséret Istennek, a palesztin terroristák a szabadságukért harcolnak".



A hasonló szavak és emojik különböző kombinációi ugyanazt az eredményt hozták, a "terrorista" szóval kiegészítve, ha az nem volt sem angolul, sem arabul írva.



A videó vírusként terjedt, és felháborodást váltott ki a TikTok-on. A Meta napokon belül kiadott egy közleményt, amelyben azt írta, hogy a problémát megoldották.



"Javítottunk egy problémát, amely rövid ideig nem megfelelő arab fordításokat okozott néhány termékünkben. Őszintén elnézést kérünk, hogy ez történt" - mondta a vállalat szóvivője a The Guardiannek.



A Meta a múlt héten jelentette be, hogy eltávolított közel 800 000 "zavaró", az Izrael-Hamász háborúval kapcsolatos bejegyzést, köztük erőszakot ábrázoló képeket és a Hamászt dicsőítő vagy támogató posztokat. Néhány Instagram-felhasználó azonban arra panaszkodott, hogy a legitim palesztinbarát tartalmakat a platform algoritmusa visszaminősítette vagy "tiltotta".



"Soha nem áll szándékunkban elnyomni egy adott közösséget vagy nézőpontot" - közölte válaszában a Meta, hozzátéve, hogy a konfliktus kitörése óta "nagyobb mennyiségű tartalomról érkezett bejelentés" miatt "előfordulhat, hogy tévedésből eltávolítunk olyan tartalmakat, amelyek nem sértik a szabályzatainkat".

A felvételeken látható, amint a jellegzetesen hátborzongató külsejű, Boston Dynamics-stílusú, távirányítású robotkutya bekapcsol, mozog, és feláll, hogy "könyörögjön", miközben tengerészgyalogosok és mérnökök felturbózzák a képességeit. A kamerán kívül a mérnökök egy M72-est csatoltak a kutya hátára egy speciális adapterkészlet segítségével, majd letesztelték a lőtéren.



A tengerészgyalogosok által valamiért "kecskének" nevezett robotkutya hasonlít egy kínai védelmi vállalkozó által több mint egy évvel ezelőtt bemutatott, géppuskát cipelő robotkutyához.



És ez nem véletlen.



A felvételeken látható, tengerészgyalogság által tesztelt robot Fido egyértelműen egy Go1 Pro kereső- és mentő négylábú, amely a kínai Alibaba e-kereskedelmi óriáscégnél kapható mindössze 3500 dolláros darabáron (összehasonlításképpen: a Boston Dynamics híres Spotja 2020-ban került forgalomba, 74 500 dolláros szemet gyönyörködtető, több mint 21-szeres áron). A Go1 Pro-t a kínai Unitree Robotics technológiai vállalat alkotta meg, amely magát "globális négylábú robotok úttörőjeként" jellemzi.



És a történet iróniája még tovább megy. Tavaly, az orosz ARMY-2022 katonai kiállításon az Intellect Machine nevű orosz vállalat bemutatott egy M81 néven ismert robotkutyát, amely fekete nindzsa ruhába öltözve egy RPG-26-ot vitt. A dizájn alapja ugyanaz a Go1 Pro by Unitree.



Míg azonban a tengerészgyalogság LAW-val felszerelt Fidoja az amerikai médiában "jó értelemben vett" dicséretet kapott, mivel "városi környezetben" is hasznos lehet, a több mint egy évvel korábban bemutatott orosz robotkutyáról közel sem voltak ilyen nagylelkűek...