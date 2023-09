Tech

Visa: a magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz

A magyarok több mint háromnegyede rendszeresen adományoz, csaknem egyharmaduk fél évente, 17 százalékuk havonta egyszer jótékonykodik - mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



A magyarok adakozási szokásait vizsgáló online felmérést a Visa megbízásából az Ipsos végezte idén augusztusban, 1000 ember megkérdezésével.



Sármay Bence ismertette: az adakozók több mint fele 5000 forint alatti, csaknem egyharmaduk 5-10 ezer forint közötti összeget adományoz.



Az érintettek többsége átutalással vagy készpénzben adakozik, azonban tíz megkérdezettből hét jelezte, hogy adományozásnál szívesen fizetne kártyával, ha lenne rá lehetőség. Utóbbinál a válaszadók csaknem fele azt mondta, hogy a hétköznapi kártyahasználatra jellemző egyszerűséget, biztonságot és kényelmet szeretnék tapasztalni az adakozásnál is.



Ezért Visa a bankkártyás adományozás ösztönzése érdekében kampányt indított - mondta el Sármay Bence. Országszerte 11 beltéri és 3 kültéri adománygyűjtő totemet helyeztek ki. Ezeken a pontokon bankkártya vagy okos eszközök segítségével lehet adakozni a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) részére egészen október 24-ig - tájékoztatott.



A kültéri adományozási pontok Budapesten találhatóak a Magyar Zene Házánál, az Akváriumnál és a Westendnél. Beltéri egységeket viszont a főváros mellett vidékre is helyeztek: Győrbe, Szegedre, Kecskemétre és Miskolcra.



Sármay Bence a kampány indulása kapcsán elmondta, hogy vasárnap - szeptember 24-én - volt a siketek világnapja. Hozzátette: a 2020-as adatok szerint Magyarországon több mint 1 millió hallássérült ember él, a lakosság több mint 10 százaléka.



Kósa Ádám, a SINOSZ elnökségének tagja, Európai Parlamenti képviselő (Fidesz) elmondta, azért vállalták az együttműködést, hogy felhívják a társadalom figyelmét a hallássérültek világára.



A Visa indított egy másik kampányt is, amelyben - a SINOSZ adománygyűjtéséhez hasonlóan - a Change Hungary-val működik együtt, országszerte 51 adománygyűjtő pont kihelyezésében támogatja a társaságot. Ezeken a pontokon a bankkártyás adománygyűjtésnek köszönhetően az emberek számos alapítványt, civil szervezetet támogathatnak.



A két évvel korábban alapított Change Hungary adományozó totemek telepítésével és üzemeltetésével foglalkozik. A cég 28 szervezettel áll kapcsolatban, amelyek gyermekvédelem, oktatás, kultúra, környezetvédelem és az állatvédelem területén tevékenykednek. A Visa és a cég együttműködésében telepített adománygyűjtő pontokon bankkártya segítségével megadott adomány közvetlenül a támogatott civil vagy nonprofit szervezet, illetve alapítvány bankszámlájára érkezik - mondta el Fodor Gábor, a Change Hungary alapítója az MTI-nek.

