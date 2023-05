Tech

KIM-államtitkár: az innováció teszi ellenállóvá az országot

Az évtized végére 9 ezer főre kívánják növelni az egymillió lakosra jutó kutató-fejlesztők számát az országban a jelenlegi 6 ezerről; 2010-ben 3 ezer volt ez a szám. 2023.05.17 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Össze kell kapcsolni az innováció gazdasági, egyetemi és kutatóintézeti szereplőit, hogy minél több ötlet szabadalommá, majd üzletté válhasson, hiszen ez teszi Magyarországot ellenállóvá, ez a "jövőképesség záloga" - mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára az Ipar napjai és az Automotive Hungary kiállítások megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban kedden.



Kiemelte: az évtized végére 9 ezer főre kívánják növelni az egymillió lakosra jutó kutató-fejlesztők számát az országban a jelenlegi 6 ezerről; 2010-ben 3 ezer volt ez a szám.



Jelenleg a GDP 1,6 százalékát, 900 milliárd forintot költ az ország innovációra, ebben is további erősítést terveznek - vetítette előre.



Az államtitkár megjegyezte, hogy Magyarország jelenleg a nemzetközi innovációs rangsorban a 34. helyen található, az unióban pedig a 21. Az a cél, hogy 2030-ra világszinten a legjobb 25 közé, Európában pedig a legjobb 10 közé kerüljön az ország - tette hozzá.



Rámutatott: megújították a magyar felsőoktatási rendszert, versenyképesebb lett a struktúra, növekszik az autonómia, az intézmények távolabb kerültek az államtól. Azzal folytatta, hogy a hallgatók háromnegyede mára modellt váltott vagy egyházi fenntartású intézménybe jár, továbbá 11 magyar egyetem került a világ legjobb 5 százalékába.



"A megújult magyar felsőoktatásba" idén 27 százalékkal többen jelentkeztek, ezen belül a műszaki, természettudományi és mérnöki-informatikai területen is átlag feletti volt a jelentkezés - emlékeztetett.



Beszélt arról is, hogy szükség van az innovatív vállalkozások számának megduplázására, a szabályozás és az innovátorokra háruló terhek csökkentésére. Fontosnak nevezte továbbá, hogy a kiemelt területeken - digitalizáció, zöld átállás és egészségügy - az állam erősítse a tudományos tevékenységet.



Megemlítette azt is, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjedő új tudományos park hálózat fejlesztését tervezik.



Felidézte, hogy az innovációt és a tudományos tevékenységeket a kormány a Neumann János Programon keresztül ösztönzi; az eredmények mérésére egy kilenc pontos javaslatcsomaggal készülnek.



Arra is kitért, hogy a mesterséges intelligenciát érdemes célzottan használni a kutatásokban és az oktatásban, nem szabad azonban hagyni, hogy az emberek életét "kormányozza".



Az Ipar napjai és az Automotive Hungary kiállításokat keddtől péntekig tartják; három pavilonban, 14 ország több mint 370 kiállítója mutatja be az ipar és a járműgyártás legújabb fejlesztéseit. A rendezvények fókuszában a zöld energia, az alternatív hajtások és az energiatárolás új formái állnak.

Az eseményen a Nagydíj pályázat keretében díjazták a leginnovatívabb vállalatokat, így a B Consulting Kft.-t, a DMG MORI HEITEC Digital Kft.-t, a Fath Kft.-t, a FANUC Hungary Kft.-t, az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.-t, az Oxyma Systems Víz- és Légkezelés Technológiai Kft.-t és a Werth Magyarország Kft.-t; különdíjat kapott a Filamania Kft. és a Jouleing Kft.