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Mesébe illő havazás az Alpokban - hatalmas pelyhekben hull a hó

Igazi téli hangulat fogadta csütörtök reggel az olasz Alpok lakóit. November 19-én több hegyvidéki településen is havazott, a látványos hóesésről pedig gyönyörű videók készültek. 2026.11.19 16:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas hópelyhekben hullott a hó csütörtök reggel az észak-olaszországi Cogne településen, az Aosta-völgyben. A mesés havazást Andrea Cagnetti örökítette meg, felvételét a Tornado in Italia meteorológiai Facebook-oldal is megosztotta.



Nem Cogne volt az egyetlen hely, ahol megérkezett a tél. A Dolomitokban, az Alta Badia térségében fekvő Corvarában is látványos havazásról számoltak be.



A Tornado in Italia tájékoztatása szerint az Észak- és Közép-Olaszországon átvonuló csapadékzóna az Alpok jelentős részén havazást hozott, helyenként már 2000 méter alatt is hó hullott.



A novemberi havazás különösen látványos arcát mutatta az olasz hegyvidéken, ahol a sűrűn hulló, nagy hópelyhek néhány pillanat alatt igazi téli hangulatot teremtettek.



A Cognéban készült felvétel jól mutatja, milyen varázslatos látványt nyújthat az Alpok, amikor megérkezik az első komolyabb havazás.