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Mesébe illő havazás az Alpokban - hatalmas pelyhekben hull a hó
Igazi téli hangulat fogadta csütörtök reggel az olasz Alpok lakóit. November 19-én több hegyvidéki településen is havazott, a látványos hóesésről pedig gyönyörű videók készültek.2026.11.19 16:23ma.hu
Hatalmas hópelyhekben hullott a hó csütörtök reggel az észak-olaszországi Cogne településen, az Aosta-völgyben. A mesés havazást Andrea Cagnetti örökítette meg, felvételét a Tornado in Italia meteorológiai Facebook-oldal is megosztotta.
Nem Cogne volt az egyetlen hely, ahol megérkezett a tél. A Dolomitokban, az Alta Badia térségében fekvő Corvarában is látványos havazásról számoltak be.
A Tornado in Italia tájékoztatása szerint az Észak- és Közép-Olaszországon átvonuló csapadékzóna az Alpok jelentős részén havazást hozott, helyenként már 2000 méter alatt is hó hullott.
A novemberi havazás különösen látványos arcát mutatta az olasz hegyvidéken, ahol a sűrűn hulló, nagy hópelyhek néhány pillanat alatt igazi téli hangulatot teremtettek.
A Cognéban készült felvétel jól mutatja, milyen varázslatos látványt nyújthat az Alpok, amikor megérkezik az első komolyabb havazás.
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