Időjárás
Már a hókotrókat is bevetették a Transzfogarasi úton - videó
Alig néhány nappal az első komoly havazás után már hóeltakarító gépek dolgoznak a Transzfogarasi úton, ahol a magasabban fekvő szakaszokon télies útviszonyok fogadják az autósokat.2026.09.24 14:41ma.hu
Megérkezett a tél a romániai Transzfogarasi útra. A Brassói Regionális Út- és Hídigazgatóság (DRDP Brașov) tájékoztatása szerint hóeltakarító gépeket kellett bevetni a magashegyi út járhatóságának biztosítása érdekében.
Különösen a Bâlea-tó környékén alakultak ki télies útviszonyok. Az úttest megtisztításához és síkosságmentesítéséhez eddig több mint öt tonna sót használtak fel.
A Transzfogarasi úton már szeptember 23-án komoly havazás kezdődött, a mostani beavatkozás pedig jól mutatja, milyen gyorsan téliesre fordult az időjárás a Déli-Kárpátok magasabban fekvő részein.
A közútkezelő arra figyelmezteti az autósokat, hogy aki a következő napokban a Transzfogarasi útra készül, indulás előtt mindenképpen ellenőrizze az aktuális időjárási és útviszonyokat.
A magashegyi szakaszokon az időjárás gyorsan változhat, ezért az őszi időpont ellenére már téli körülményekre kell készülni.
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