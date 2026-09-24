Időjárás

Már a hókotrókat is bevetették a Transzfogarasi úton - videó

Alig néhány nappal az első komoly havazás után már hóeltakarító gépek dolgoznak a Transzfogarasi úton, ahol a magasabban fekvő szakaszokon télies útviszonyok fogadják az autósokat. 2026.09.24 14:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megérkezett a tél a romániai Transzfogarasi útra. A Brassói Regionális Út- és Hídigazgatóság (DRDP Brașov) tájékoztatása szerint hóeltakarító gépeket kellett bevetni a magashegyi út járhatóságának biztosítása érdekében.



Különösen a Bâlea-tó környékén alakultak ki télies útviszonyok. Az úttest megtisztításához és síkosságmentesítéséhez eddig több mint öt tonna sót használtak fel.



A Transzfogarasi úton már szeptember 23-án komoly havazás kezdődött, a mostani beavatkozás pedig jól mutatja, milyen gyorsan téliesre fordult az időjárás a Déli-Kárpátok magasabban fekvő részein.



A közútkezelő arra figyelmezteti az autósokat, hogy aki a következő napokban a Transzfogarasi útra készül, indulás előtt mindenképpen ellenőrizze az aktuális időjárási és útviszonyokat.



A magashegyi szakaszokon az időjárás gyorsan változhat, ezért az őszi időpont ellenére már téli körülményekre kell készülni.