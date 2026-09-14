Időjárás

Futókat sodort el a villámárvíz egy félmaratonon - videó

Egészen szürreális jeleneteket rögzítettek egy New Jersey-i félmaratonon: a versenyzőknek hirtelen lezúduló víztömegen kellett átküzdeniük magukat.

2026.09.14 16:55ma.hu
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Villámárvíz lepte meg egy félmaraton résztvevőit a New Jersey állambeli Paramusban a hétvégén. A verseny útvonalán rövid idő alatt olyan mennyiségű víz gyűlt össze, hogy a futók egy része gyakorlatilag hömpölygő áradatban találta magát.

Az eseményről készült felvételeken látható, amint a résztvevők a lábukat ellepő, erős sodrású vízben próbálnak továbbhaladni.

A váratlan helyzetbe került Zac Clark is, aki korábban az amerikai The Bachelorette című reality egyik szereplője volt. A meghökkentő körülményeket látva csak annyit mondott: „Bro, this is nuts!”, vagyis nagyjából: „Haver, ez őrület!”

A rendkívüli időjárás így egy átlagos félmaratont pillanatok alatt extrém akadályversennyé változtatott.

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