Időjárás

Futókat sodort el a villámárvíz egy félmaratonon - videó

Villámárvíz lepte meg egy félmaraton résztvevőit a New Jersey állambeli Paramusban a hétvégén. A verseny útvonalán rövid idő alatt olyan mennyiségű víz gyűlt össze, hogy a futók egy része gyakorlatilag hömpölygő áradatban találta magát.



Az eseményről készült felvételeken látható, amint a résztvevők a lábukat ellepő, erős sodrású vízben próbálnak továbbhaladni.



A váratlan helyzetbe került Zac Clark is, aki korábban az amerikai The Bachelorette című reality egyik szereplője volt. A meghökkentő körülményeket látva csak annyit mondott: „Bro, this is nuts!”, vagyis nagyjából: „Haver, ez őrület!”



A rendkívüli időjárás így egy átlagos félmaratont pillanatok alatt extrém akadályversennyé változtatott.