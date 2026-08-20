Időjárás
Pénteken tetőzik a hőség
Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius-fok és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap 25 és 32 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken.2026.08.20 16:08MTI
Pénteken napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő. Főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati, nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 25 és 37 fok között alakul.
Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 15-20, délután 25-32 fok valószínű - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
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