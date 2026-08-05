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Vizet vinnének a szomjazó vadaknak: önkéntes összefogást szerveznek a túrázók

A hosszan tartó aszály miatt egyre többen szeretnének segíteni a vadon élő állatoknak, de arra is figyelmeztetnek, hogy ezt átgondoltan és felelősen kell tenni. 2026.08.05 06:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy túrázóknak szóló közösségi csoportban önkéntes összefogásra hívták fel a természetjárókat, hogy vizet juttassanak a hosszan tartó szárazság miatt szomjazó vadon élő állatoknak.



A kezdeményezés elindítója azt írta, hogy a túrázás helyett most inkább a segítségnyújtást választaná, és arra volt kíváncsi, hol, milyen formában lehet biztonságosan itatókat kihelyezni. Elsősorban Páty és környékén keres társakat, de szükség esetén más helyszínekre is szívesen elutazna.



A bejegyzéshez később gyakorlati tanácsokat is fűzött. Azt javasolja, hogy aki hasonló „gerillaakcióba” kezd, jól láthatóan feliratozza a vödröket, hogy egyértelmű legyen a céljuk, rendszeresen pótolja bennük a vizet, majd amikor már nincs rájuk szükség, vigye el őket, hogy ne maradjanak hulladékként a természetben.



A szerző kiszámolta azt is, hogy három vödör feltöltéséhez körülbelül 22 darab PET-palacknyi vízre van szükség.



A természetvédelmi szakemberek ugyanakkor általában azt javasolják, hogy nagyobb léptékű vaditató-akciók előtt érdemes egyeztetni az illetékes erdészettel, vadásztársasággal vagy természetvédelmi kezelővel. Így biztosítható, hogy az itatók megfelelő helyre kerüljenek, ne zavarják a vadállományt, és hosszabb távon is biztonságosan működhessenek.



