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Nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban
Sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén.2026.07.28 21:35MTI
Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI megkeresésére kedden közölte: ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztás mentes szakaszain is.
Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség.
Kedden reggel rekordalacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél: reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce.
Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2 órakor már csak 28 centiméter volt.
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