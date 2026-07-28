Világvége

Nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék a következő napokban

Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint.



Az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI megkeresésére kedden közölte: ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztás mentes szakaszain is.

Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség.



Kedden reggel rekordalacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél: reggel 31 centimétert mutatott a vízmérce.



Eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 centiméteres legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2 órakor már csak 28 centiméter volt.