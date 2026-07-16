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Hőség - Magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat
Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nagy részén. Vas és Zala vármegyékben felhőszakadás is lehet.2026.07.16 20:22MTI
Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Alföldön - derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.
A meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.
Vas, Zala, Veszprém, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék kivételével az ország többi részén a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken, ezért a HungaroMet Zrt. elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt ezekre a vármegyékre.
Emellett zivatarok kialakulásának veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre Csongrád-Csanád, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével az ország többi vármegyéjére. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nagy részén. Vas és Zala vármegyékben felhőszakadás is lehet.
Az előrejelzés szerint pénteken a déli óráktól éjfélig szórványosan várhatóak zivatarok, a délután, este folyamán nyugat, északnyugat felől a Dunántúlon egyre nagyobb számban, majd a középső, részben az északkeleti részeken is számítani lehet zivatarokra estig, késő estig. A zivatarokat viharos, óránkénti 60-80 kilométeres szél, két centiméternél nagyobb jég és intenzív csapadék kísérheti. A délnyugati részeken délután, este időszakosan hevesebb zivatar sem zárható ki.
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