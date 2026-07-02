Időjárás
Hőség: nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken országszerte
Napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást.2026.07.02 16:36MTI
A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken országszerte - közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni a nagyon erős UV-B sugárzásra. A legmagasabb, 7,9 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók.
A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
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