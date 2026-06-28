Időjárás
Tovább romlik a helyzet: ismét takarékosságra kérik a veresegyháziakat
Veresegyházon az elsőfokú vízkorlátozás sem csökkentette eléggé a fogyasztást, ezért ismét arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.2026.06.28 19:35ma.hu
A tartós hőség és a rendkívül magas vízfogyasztás miatt továbbra is kritikus a helyzet Veresegyház ivóvízellátásában. Az önkormányzat közölte, hogy az elsőfokú vízkorlátozás ellenére sem csökkent kellő mértékben a fogyasztás, ezért ismét a lakosság együttműködését kérik.
A közlemény szerint továbbra is mellőzni kell az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását, különösen a kertek locsolását, az autómosást és a medencék feltöltését. A cél, hogy a hálózat terhelése csökkenjen, és minden háztartásban biztosítható maradjon a folyamatos ivóvízellátás.
Az önkormányzat hangsúlyozta: csak felelős vízhasználattal előzhető meg a helyzet további romlása és az esetleges szigorúbb korlátozások bevezetése.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 19:35 Tovább romlik a helyzet: ismét takarékosságra kérik a veresegyháziakat
- 17:21 Végre megszólalt a tizenegyedik emeletről kizuhanó Németh Zsanett szobatársa
- 15:17 A vétlen sofőr mögött haladt, végignézte saját gyermeke halálát az apa Bükkábránynál
- 13:08 Nyolchektáros tűz pusztított Vaskút és Gara között
- 11:58 A venezuelai földrengésben meghalt az argentin futballista egész családja
- 9:56 Halálos áldozatokat követeltek a villámárvizek Kentucky államban
- 7:54 Bőröndbe rejtette egy 17 éves lány holttestét, a repülőtéren fogták el a gyilkossággal gyanúsított férfit
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06