Időjárás

Tovább romlik a helyzet: ismét takarékosságra kérik a veresegyháziakat

Veresegyházon az elsőfokú vízkorlátozás sem csökkentette eléggé a fogyasztást, ezért ismét arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

2026.06.28 19:35ma.hu
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A tartós hőség és a rendkívül magas vízfogyasztás miatt továbbra is kritikus a helyzet Veresegyház ivóvízellátásában. Az önkormányzat közölte, hogy az elsőfokú vízkorlátozás ellenére sem csökkent kellő mértékben a fogyasztás, ezért ismét a lakosság együttműködését kérik.

A közlemény szerint továbbra is mellőzni kell az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását, különösen a kertek locsolását, az autómosást és a medencék feltöltését. A cél, hogy a hálózat terhelése csökkenjen, és minden háztartásban biztosítható maradjon a folyamatos ivóvízellátás.

Az önkormányzat hangsúlyozta: csak felelős vízhasználattal előzhető meg a helyzet további romlása és az esetleges szigorúbb korlátozások bevezetése.

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