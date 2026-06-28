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Tovább romlik a helyzet: ismét takarékosságra kérik a veresegyháziakat

Veresegyházon az elsőfokú vízkorlátozás sem csökkentette eléggé a fogyasztást, ezért ismét arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. 2026.06.28 19:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tartós hőség és a rendkívül magas vízfogyasztás miatt továbbra is kritikus a helyzet Veresegyház ivóvízellátásában. Az önkormányzat közölte, hogy az elsőfokú vízkorlátozás ellenére sem csökkent kellő mértékben a fogyasztás, ezért ismét a lakosság együttműködését kérik.



A közlemény szerint továbbra is mellőzni kell az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását, különösen a kertek locsolását, az autómosást és a medencék feltöltését. A cél, hogy a hálózat terhelése csökkenjen, és minden háztartásban biztosítható maradjon a folyamatos ivóvízellátás.



Az önkormányzat hangsúlyozta: csak felelős vízhasználattal előzhető meg a helyzet további romlása és az esetleges szigorúbb korlátozások bevezetése.