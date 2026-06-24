Időjárás

Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában

A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint szerdán 36,1 Celsius-fokos hőmérsékleti maximumot mértek a dél-angliai Hampshire megye Gosport nevű városában.



Ezzel fél évszázados júniusi rekord dőlt meg: az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték 35,6 fokkal.



A meteorológia szerda óta a legmagasabb, vörös hőségriasztást tartja érvényben Anglia déli harmadában, beleértve Londont is.



A figyelmeztetés szerint csütörtökön és pénteken Anglia keleti térségeiben a hőség még erősödhet is: a prognózis nem zárja ki erre a két napra a 37-38 fokos hőmérsékleti maximumokat sem.



A hétvégén azonban egy atlanti időjárási front nyomán megszűnik a hőség és várhatóan tíz fokkal visszaesik a hőmérséklet a mostani vörös riasztástól érintett dél-angliai térségben is.



Angliában és Walesben több mint ezer iskolában tanítási szünetet vagy rövidített tanítást rendeltek el szerdán a hatóságok a rendkívüli hőség miatt.



Az országos vasúti infrastruktúrát működtető cég, a National Rail azt kérte szerdai felhívásában, hogy ha nem feltétlenül szükséges, senki ne utazzon vonattal a vörös riasztástól érintett országrészekbe vagy ezekből a térségekből máshová, mert a hőség fennakadásokat okozhat a forgalomban.



Londonban több metróvonalon jelentős késésekkel közlekedtek a szerelvények szerda este a hőség okozta műszaki gondok miatt.



Június a második olyan hónap egymás után, amikor havi hőségrekordok dőltek meg Nagy-Britanniában.



Az új májusi melegrekordot a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán jegyezték fel: itt május 26-án 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek.



A korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én rögzítették a műszerek 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.