Hőség - Rómában a legmagasabb szintű hőségriasztás lépett érvénybe

Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre. 2026.05.28 07:51 MTI

Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.



Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes.



A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.



Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát.



Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést.



Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol 1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot.



A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.