Időjárás

Brutális viharok országszerte - rengeteg a kár és a sérült

Brutális viharral érkezett a hidegfront, ami hatalmas károkat és komoly lehűlést hozott Magyarországra. A zivatarokat orkán erejű széllökések kísérték, és a viharok többfelé káoszt okoztak a közlekedésben, valamint jelentős anyagi károkat is. A legnagyobb széllökéseket a Balaton térségében mérték, Balatonfüreden 130 km/h-s sebességet is regisztráltak, míg a János-hegyen 137 km/h volt a csúcsérték. A Magyarországon mért abszolút szélrekord 172 km/h, amelyet 2010-ben mértek a Kab-hegyen.



A hidegfront gyorsan és drámaian csökkentette a hőmérsékletet, Nyugat-Magyarországon 20 °C alá esett a hőmérséklet, miközben Kelet-Magyarországon még 37 °C-ot mértek. A viharokat jégeső, orkán erejű széllökések, felhőszakadás és intenzív villámtevékenység kísérte. Az Időkép előrejelzése szerint a zivatarok folytatódnak, és többfelé 60-80 km/h-s széllökésekre, 15-30 mm csapadékra, sőt, akár 2-3 cm-es jégre is lehet számítani.

Közlekedési káosz



A heves viharok miatt számos közlekedési probléma merült fel. A Balaton északi partján leszakadt a felsővezeték, a déli parton pedig fák dőltek a vasúti pályára, így a vonatközlekedés teljesen leállt. A Mávinform azonnal buszokat indított a pótlásra, de a Balaton környékén továbbra is közlekedési fennakadásokra kell számítani. A Dunántúlon több vasúti szakaszon is károkat okozott a vihar, így például a győri fővonalon és a ceglédi vonalon is várhatóak késések és terelések.



Az autópályákon és az utakon is jelentős forgalmi problémák adódtak. Az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán a lehasadt faágak miatt több órás pályazár volt érvényben. A fővárosban is fakidőlések nehezítették a közlekedést, több villamos- és HÉV-vonal is változásokkal működött, és több autóbusz is terelve közlekedett.

Légiközlekedési problémák



A Budapest Airport is megsínylette a vihart: a repülőtér ideiglenesen lezárta a futópályákat, mivel törmelékek kerültek rájuk. Az intenzív vihar miatt a légiközlekedés is borult, járattörlésekre és késésekre lehetett számítani. A repülőtér üzemeltetése ideiglenesen felfüggesztésre került, és a 2A Terminál egy része beázott, emiatt az ottani utasfelvételt áthelyezték a 2B Terminálra.

Károk és beavatkozások



A vihar jelentős anyagi károkat okozott. A tűzoltók több mint ötszáz esetben kellett beavatkozniuk, elsősorban az útakadályokat és a leszakadt fákat távolították el. Alsóörsön például egy fa két személygépkocsira szakadt, és Balatonalmádiban is több fa dőlt ki, így ott is folyamatosan dolgoznak a kármentesítésen. A Balaton környékén több Kékszalag esélyes hajó is megsérült, így azok nem fognak tudni elindulni a versenyen.



A viharkárok nem csak a szárazföldi közlekedésben, hanem az áramellátásban is problémákat okoztak. Balatonalmádiban és több más helyszínen áramkimaradásokat is tapasztaltak.