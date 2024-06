Időjárás

Meteorológia: hevesebb zivatarok és felhőszakadások alakulhatnak ki szerdán

Az ország többi vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig zivatar, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével felhőszakadás veszélye miatt. 2024.06.25 21:11 MTI

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki Baranya, Bács-Kiskun, Pest, Somogy és Tolna vármegye területén szerdán; a hevesebb zivatarokhoz felhőszakadás is társulhat - figyelmeztet a HungaroMet Zrt.



A veszélyjelzés szerint az öt vármegyében szerdán hevesebb zivatarokra és felhőszakadásra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is, továbbá rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat, emiatt az öt vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.



Az ország többi vármegyéjére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben szerda éjfélig zivatar, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével felhőszakadás veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint kedden a késő esti, éjféli órák után nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon, illetve a középső országrészben többfelé fordulhatnak elő zivatarok egy dél felől, északra tartó zivatarrendszer hatására. A zivatarok környezetében reggelig - az északi országrész kivételével - lokálisan jelentős mennyiségű csapadék vagy felhőszakadás, elsősorban az ország déli felében néhol jégeső és óránkénti 60-75 kilométeres viharos szél is kialakulhat.



Szerdán a déli, kora délutáni óráktól újabb kiterjedt, délről északra helyeződő zivatarrendszer kialakulása valószínű. A zivatarrendszerben helyenként viharos szél, jégeső és felhőszakadás valószínű. Elsősorban az ország délnyugati felében, illetve a középső országrészben néhol óránkénti 90 kilométer feletti széllökés, jégeső és felhőszakadás is előfordulhat.