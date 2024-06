Időjárás

Nyáriasan meleg idő várható június utolsó hetében

Folytatódik a nyáriasan meleg idő június utolsó hetében is: sok napsütés várható 30 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de a hét közepén többfelé kell záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A hét második felében melegedés kezdődik, a hét és a hónap utolsó napján a legmelegebb órákban 29-34 fok valószínű. 2024.06.23 16:59 MTI

Hétfőn a felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, és általában kevés felhő valószínű. Reggel még előfordulhat délnyugaton, délen csapadék, majd ott is megszűnik. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten, keleten néhol erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-31 fok között valószínű, a délkeleti határnál lesz a legmelegebb.



Kedden sok napsütésre lehet számítani fátyol-, illetve gomolyfelhőkkel. Estig néhol, inkább csak a déli országrészben, éjjel szórványosan valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül az északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet hajnalban 12-19, a délutáni órákban 27-33 fok között alakul.



Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számítani kell, többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul. A keleti szél sokfelé megélénkül, főleg zivatar térségében megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 14-21, a csúcsérték 24-30 fok között valószínű.



Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre kell készülni, többfelé kialakulnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarban megerősödhet. A hőmérséklet hajnalban 14-20, délután 24-30 fok között várható.



Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, de elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Néhol megélénkül a keleti, északkeleti szél. Hajnalban 15-20, a délutáni órákban 27-32 fokot mérhetünk.



Szombaton napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, de helyenként kialakulhat záporeső, zivatar. A délkeleti szelet több helyütt élénk lökések kísérik. A minimum 16-21, a maximum-hőmérséklet 28-33 fok között várható.



Vasárnap a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, de elszórtan előfordulhat záporeső, zivatar. Helyenként megélénkül a délkeleti szél, a hajnali 17-22 fokról 29-34 fok közé melegszik fel a levegő - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.