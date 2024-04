Időjárás

Agrometeorológia: visszatérnek az éjszakai talajmenti fagyok

Hétfőről keddre virradó éjszaka erős hidegfront érte el Magyarországot, ami véget vetett a megelőző három hét nyáriasan meleg, sokfelé száraz időjárásának. 2024.04.18 14:54 MTI

Marad az április első felének megfelelő hőmérséklet és éjszakánként talajmenti, a fagyzugos helyeken gyenge fagyok veszélyeztetik a gyümölcstermést - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Ez elemzés szerint hétfőről keddre virradó éjszaka erős hidegfront érte el Magyarországot, ami véget vetett a megelőző három hét nyáriasan meleg, sokfelé száraz időjárásának. A hét első felében jellemzően 5-15 milliméter között alakult a lehullott csapadék, ezzel valamelyest csökkent a csapadékhiány. A talaj felső 20 centiméteres rétege - ami a hétvégére már országszerte kritikusan kiszáradt -, most sokfelé átnedvesedett, és az ország nagy részén a középső talajrétegbe is jutott a nedvességből.



Az őszi vetések még jó állapotban vannak, két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A kalászosok intenzíven növekednek, az őszi káposztarepce pedig virágzik. A hűvösebbre fordult időjárás jól jött a mezőgazdaságnak, mert nem rövidülnek tovább ezek a fejlődési fázisok a szokatlan meleg miatt. A lehűléssel érkezett csapadékra főként a csírázó, éppen kisoroló napraforgónak és kukoricának volt égető szüksége. A legtöbb gyümölcsfa már elvirágzott, a terméskezdeményeket és a növekvő termést gyenge fagyok veszélyeztetik a következő éjszakákon - írták.



Az előrejelzés szerint továbbra is változékony, hűvös időre van kilátás. Számottevő, nagy területet érintő csapadék nem valószínű az előttünk álló egy hétben. A hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek alatt alakul, napközben jellemzően 11-16 fok közé melegszik a levegő, éjszakánként pedig mindössze 0-5 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, fagyzugos helyeken nulla és mínusz 3 fok közé hűlhet a levegő.