Időjárás

Meteorológia: a Kékestetőn havas eső, hó esett

A hidegfront csapadékzónája a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, a csapadék halmazállapota esőről havas esőre váltott, majd tisztán hóra - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.



Hozzátették: hétfőn még 30 Celsius-fokot mértek az Alföldön, kedden pedig havas eső, sőt havazás volt Kékestetőn.



Mint írták, a hidegfronti csapadékzóna kedden a délelőtti órákban ért az Északi-középhegység fölé, és a csapadék hűtő hatásának segítségével - Kékestetőn szűk két óra alatt 2 fokos hőmérsékletcsökkenést tapasztaltak - a csapadék halmazállapota legmagasabb hegycsúcsunkon esőről átváltott havas esőre, sőt átmenetileg tisztán hóra is. Közölték azt is, hogy a csapadékhoz viharos szél is társul.



A HungaroMet előrejelzése szerint kedden a front felhőzete és csapadékzónája lassan északkelet felé tevődik, itt még délután is számítani kell borult, esős tájakra. A front mögött szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Délután az ország délnyugati felén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati részek kivételével nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések a jellemzően nyugati irányú szelet, csak estére mérséklődik a légmozgás. Zivatar környezetében szintén előfordulhatnak viharos lökések.