Időjárás

Több mint 100 km/órás széllel és lehűléssel érkezett a hidegfront

Megérkezett a hidegfront csütörtök este, az északnyugatira forduló szél az egész Észak-Dunántúlon tombolt.



Nem is akármennyire, nem olyan régen Fonyód-Várhegyen, a Balaton déli partján 102 km/órás szelet is mért az Időkép.



A frontérzékenyek napközben a délnyugati, este az északnyugati szélnek köszönhették az aktuális fejfájásukat.



A front érkezése a hőtérképen is szépen kirajzolódott, a Bakonyban egészen 2 fokig hűlt a levegő, még annak ellenére is, hogy délután 14-18 fok volt a térségben. Hajag-tetőn csütörtök este folyamán rövid idő alatt 6-8 fokot zuhant a hőmérséklet.