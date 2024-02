Forma-1

Verstappen már hálás az édesapjának és fantasztikusnak tartja a Hungaroringet

Ma már hálás az édesapjának a szigorú, kemény nevelésért és felkészítésért a háromszoros Forma-1-es világbajnok Max Verstappen, aki a Hungaroringet fantasztikus pályának tartja. 2024.02.26

A Red Bull vb-címvédő sztárja ezekről is beszélt az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban, amelyben felelevenítette, hogy 2-3 évesen találkozott először az autóversenyzéssel.



"Édesapámnak akkoriban volt egy gokartcsapata, mellette indult a Forma-1-ben. Sokat játszottam a gokartpályán, körbebicikliztem és közben néztem a futamokat" - mondta Verstappen, aki elárulta, négyévesen mondta először az édesanyjának, hogy rajthoz akar állni egy gokarttal. Édesapja először nemet mondott az ötletre, fél évvel később viszont engedett fiának, és vásárolt neki egy gokartot.



"Apám már egész kiskoromban rengeteg tanáccsal látott el, így azt éreztem, előnyben vagyok a korombeliekhez képest. A saját tapasztalatai alapján tanított, és így rendkívül profin zajlott a felkészülésem. Tudta, mi kell a Forma-1-hez, így az ehhez szükséges alapokat már gyerekként el tudtam sajátítani, ez rengeteget segített" - emelte ki a 26 éves holland versenyző.



Verstappen elmondta, néha szóvá tette édesapjának, hogy miért volt állandóan komoly és szigorú vele, ma viszont már hálás neki, mert éppen ezekre volt szüksége.



"Minden gyerek másképp nő fel, különböző a személyiségük, így az ő módszere nem működött volna mindenkinél. A gyerekkori felkészítésem miatt már nem tudott meglepni az, ami később a Forma-3-ban, vagy az első Forma-1-es években jött" - fogalmazott. Hozzátette, neki nem okozott nehézséget beilleszkedni az élsportba, és teljes mértékben fel volt készülve mentálisan az F1-re és a nehézségekre.



Verstappen az interjúban arról is beszélt, hogy nemcsak édesapja, hanem édesanyja is versenyzett, sőt, anyai oldalról nagybátyja és nagyapja is volt autóversenyző, ő pedig a mai napig büszke a család autósportos múltjára.



"Tudják, hogy ez egy veszélyes sport, de nem lehet állandóan ezen agyalni. Édesapám ideges a rajtoknál, édesanyám pedig mindig, amikor versenyzek, és én is tisztában vagyok vele, hogy minden sportban van egy veszélyfaktor. Ezen azonban túl kell lépni! Imádom, amit csinálok, ezért próbálok a lehető legjobb lenni benne" - hangsúlyozta.



A rekordot rekordra halmozó és az újkori F1 meghatározó egyéniségévé előlépő versenyző arról is beszélt, hogy édesapjával gyerekkorában sokat készültek a különböző szituációkra, valamint fejlesztették vezetési képességeit.



"Beszéltünk a védekezésről, támadásról, mindig más helyekről rajtoltunk, első, második, harmadik, utolsó, hogy a felzárkózásban is legyen rutinunk. Nagyrészt ösztönös, amit csinálunk, de van, ami tanulható, például megtalálni az előzési pontot, kiismerni, kinek mi a gyengesége. Az F1 persze műszaki szempontból sokkal fejlettebb, de az alapok ugyanazok, mint amiket 6-7 évesen megtanultam" - mondta.

Verstappen a nagy hagyományokkal rendelkező F1-es pályákra vonatkozó kérdésre a Hungaroring jellegzetességeit emelte ki, s azt mondta, már alacsonyabb kategóriában megszerette a mogyoródi helyszínt.



"Máig visszajárok oda, és nemcsak az F1-es hétvégéken, hanem máskor is próbálok mondjuk egy GT autóval körözni rajta, annyira technikás. Ha valaki fejlődni szeretne, akkor arra ez a pálya tökéletes, mert remekül meg lehet érteni rajta az egymásba fűződő kanyarok technikáját. Ha gyors vagy a Hungaroringen, akkor mindenhol gyors vagy" - jelentette ki.



A vb-címvédő elmondta, szeretne majd mással is foglalkozni, de jelenleg csak az F1-re koncentrál: "mindig is mondogattam magamnak, hogy az élet többről szól, mint sikeresnek lenni az F1-ben. Több lehetőségen gondolkozom, de a következő években még biztosan azon leszek, hogy a lehető legtöbbet kihozzam az F1-es pályafutásomból".



Kiemelte, hogy a mostani Forma-1-ben leginkább a profizmust kedveli.



"Nagyszerű dolog egy élcsapatban dolgozni, ennyi remek emberrel együtt. Nagyon magasan van a léc, ha valamin változtatni akarsz, azonnal újratervezik. A technikai személyzet néha elképesztő megoldásokkal tud előrukkolni" - fejtette ki.



Verstappen elmondta, minden riválisát egyenlő mértékben tiszteli, akár a fiatalabb, akár az idősebb generáció tagja. A kettő közötti legnagyobb különbségnek azt tartja, hogy manapság a rengeteg rendelkezésre álló adat és a profi menedzsment megjelenése miatt minden sportágban sokkal fiatalabban lehet az élsportban csúcsra jutni.



"Én szeretek magamra koncentrálni, magamtól fejlődni, ehhez nincs szükségem másra. Nem számít, mit csinálnak a többiek, magadból kell a legtöbbet kihozni, aminek elégnek kell lennie a legjobb teljesítmény elérésére" - vélekedett arról, mennyire fontos, hogy egyetlen fő riválisa legyen.



Verstappen a saját leendő gyermekét is a gokartozás felé terelné, ha azzal az ötlettel állna elő, hogy autóversenyző akar lenni. A szimulátorozást jónak tartja - maga is használja -, ám az igazi autóban lehet szerinte érezni, hogy hiba esetén autótörés, esetleg sérülés történhet.



"A szimulátorban könnyebb megtalálni a határokat, a valóságban sokkal összetettebb a kép. Rengeteg kitűnő tehetséget látok a virtuális világban, akik a valódi versenyeken is megállnák a helyüket, viszont segíteni kell őket, hogy egy igazi autóban is magabiztosak lehessenek. Nem félelemről beszélek, de érzékelniük kell, hogy minden valódi körülöttük, hiszen korábban sosem ültek versenyautóban" - mondta.



Verstappen azt is elárulta, egyelőre szeretne az élen maradni, ami nem lesz könnyű, de a Red Bull-lal közösen ez a céljuk.



"Minden évkezdet izgalmas, nem tudod, hol állsz a többiekhez képest. A szezon elején minden kiderül" - jelentette ki.



A 24 fordulós idei Forma-1-es vb-idény jövő szombaton, a Bahreini Nagydíjjal kezdődik Szahírban.