Életmód

Három perc sprint többet érhet, mint másfél óra edzés

Mindössze három percnyi maximális intenzitású mozgás olyan változásokat indított el a szervezetben, amelyek molekuláris szinten jóval erőteljesebbek voltak, mint 90 perc mérsékelt edzés után. 2026.08.16 10:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem feltétlenül az edzés hossza határozza meg, milyen erőteljes választ ad rá a szervezet. A Rockefeller University kutatói azt találták, hogy hat, egyenként 30 másodperces, maximális intenzitású sprint, vagyis összesen mindössze három perc intenzív terhelés rendkívül jelentős molekuláris változásokat idézett elő a vérben.



A kutatók a sprint hatását 90 perc mérsékelt intenzitású kerékpározással, illetve futópados futással vetették össze. A vizsgálatban többek között a vérben található fehérjék, metabolitok és lipidek változását elemezték.



Az eredmények látványos különbséget mutattak. Közvetlenül a sprint után a vizsgált vérfehérjék közel negyedének szintje megváltozott, míg 90 perc mérsékelt kerékpározás a fehérjék kevesebb mint 0,25 százalékánál idézett elő változást. A mérsékelt futás erősebb választ váltott ki a kerékpározásnál, de messze elmaradt a sprint hatásától.

Több mint 200 anyagcseretermék változott meg

A sprint több mint 200 metabolit szintjét is megváltoztatta, és gyorsan megemelkedett több olyan fehérje koncentrációja, amely az erek növekedésében, a szövetek átalakulásában és a hormonális jelátvitelben játszik szerepet.



A kutatók szerint ezek egy része nem újonnan termelődött, hanem a sejtek felszínéről szabadult fel rendkívül gyorsan a véráramba.



Még érdekesebb eredményt kaptak, amikor emberi zsírsejteket tettek ki a sprint után levett vér hatásának. A sejtek génműködése jelentősen átalakult: megváltozott többek között az üzemanyag-felhasználásuk, hormonokra adott válaszuk és a tápanyagok érzékelése.



Paul Cohen, a kutatás egyik vezetője szerint különösen figyelemre méltó, hogy ez az intenzív molekuláris reakció nyolc hét edzés után is megmaradt. Vagyis valószínűleg nem egyszerűen arról van szó, hogy az edzetlen szervezet sokkszerűen reagál a szokatlan terhelésre.

Az egészségesebb öregedéssel is kapcsolatot találtak

A kutatók több mint 53 ezer ember UK Biobankban szereplő egészségügyi adataival is összevetették az edzés során megváltozó fehérjéket.



A vizsgált fehérjék közül számos összefüggést mutatott a szív- és érrendszeri, valamint az anyagcsere-betegségek alacsonyabb kockázatával. Különösen erős volt a kapcsolat az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség esetében.



A kedvezőbb anyagcsere-egészséggel összefüggő 33 fehérjéből 32-re hatott a sprint, miközben a mérsékelt edzés mindössze háromra. Több érintett fehérjét a lassabb biológiai öregedéssel is kapcsolatba hoztak.



Van azonban egy fontos különbség a hangzatos cím és a kutatás tényleges eredménye között: a tanulmány nem bizonyította, hogy három perc sprint egészségügyi szempontból általában „jobb”, mint 90 perc mérsékelt mozgás. A kutatók azt mutatták ki, hogy a kétféle terhelés eltérő molekuláris választ vált ki, és az intenzív sprint bizonyos biomarkerekre sokkal erőteljesebben hat.



A kutatás ráadásul kis létszámú, főként férfiakból álló csoportokon készült. Cohen ezért maga is azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi ismeretek alapján a különböző típusú mozgásformák kombinálása lehet a legjobb megközelítés – és az ülő életmódhoz képest gyakorlatilag bármilyen rendszeres fizikai aktivitás előrelépést jelent.